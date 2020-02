Giovana y Mario revelaron a su tía los motivos para llevarse a Fátima y matarla

CDMX.- La tía de Mario revela detalles del feminicidio de Fátima.

Este hombre y Giovana se escondieron en el Ejido Tlazala, en el municipio Isidro Fabela, en el Estado de México, en casa de una tía del hombre.

Irma Reyes Castañeda narra pormenores a Noticieros Televisa, sobre cómo se enteró de lo que hicieron su sobrino Mario y Giovana.

El sábado 15 de febrero, la pareja llegó. Habían pasado 16 años desde la última vez que vio a su sobrino.

Le preguntaron dónde podían rentar un cuarto. La tía les ofreció uno que se encontraba vacío desde hace dos años. Desde ese día Mario, Giovana y sus tres hijos durmieron en el lugar.

Este miércoles 19 por la mañana, cuando la tía veía la televisión, se dio cuenta que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) buscaba a sus familiares por la muerte de Fátima. La tía se acercó con Mario y Giovana para cuestionarlos sobre lo sucedido.

Entraban al baño, les daba un taco, pero los veía extraños. O sea, no hablaban, hasta cuando vi eso y fue cuando ya bajé y les dije: Ustedes me van a decir algo porque los estoy viendo en la tele, ¿quién mató a la niña?

Al entablar diálogo, le confesaron que abusaron sexualmente de la pequeña y después la asesinaron.

Me dijeron que mataron a la niña y yo les pregunté: ‘¿Hijos, recibieron dinero?, ¿fue por dinero? Se quedaron callados y dijo la chica: ‘No fue por dinero’. Y pregunté, entonces: ¿Qué fue?, ¿por venganza, hijos? Eso no se hace, Dios mío.

Luego contó que siguió preguntándoles y su sobrino le respondió que él detuvo a Fátima y ella le puso los cinturones.

La mujer también reveló porque decidieron secuestrar a Fátima y luego matarla.

Que (Mario) quería una niña para hacerla su novia para toda la vida, quería ‘un regalito’; si no, iba a tomar a una de sus hijas y que no la iba dejar entrar hasta que no llegara con la niña y mis niñas estaban con él y fue por la niña (Fátima).