Gobierno federal no prometió obras para Tlahuelilpan, responde diputado a alcalde

Ricardo Baptista González, diputado local de Morena, señaló que el Gobierno federal nunca prometió obras para Tlahuelilpan luego de la explosión del 18 de enero que cobró 137 vidas, como lo recriminó en días pasados el alcalde Juan Pedro Cruz Frías.

El pasado 7 de noviembre, el alcalde de Tlahuelilpan acudió a una reunión en la que estuvieron presentes diputados federales, donde recriminó falta de apoyo para su municipio.

Todos voltearon a ver a Tlahuelilpan, Hidalgo, por la mayor tragedia registrada en este país. Al principio pensé que de alguna manera la presencia del presidente Andrés Manuel (López Obrador), a las pocas horas de esta tragedia, nos iba a beneficiar mucho”, comentó Cruz Frías.

Comentó que luego de escuchar el compromiso del presidente de México (del cual no dio detalles), dio tiempo a la Secretaría de Gobierno para que fuera cumplido, pero que ante la falta de respuesta se dio a la tarea de visitar diversas instancias federales y la respuesta fue que “no hay presupuesto”, afirmó.

Bajo este contexto, Baptista González dijo constatar que el alcalde no ha encontrado la respuesta deseada y que el gobierno del estado comparte responsabilidad, pues afirmó que en tres años no ha invertido recursos en Tlahuelilpan.

El presidente de la República atendió desde el primer momento, ofreció el apoyo pero desde el punto de vista de los afectados. No recuerdo que haya ofrecido (Andrés Manuel López Obrador) obra pública si a eso se refiere el presidente (de Tlahuelilpan)”, dijo el legislador local.

Baptista González hizo un llamado a Cruz Frías para sumar esfuerzos y afirmó que el reclamo no abona, “pelearse con el Gobierno federal no ayuda y no es un asunto de partido, Morena no le ha fallado”.