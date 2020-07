Gobierno federal sin actualizar semáforo COVID, Hidalgo continúa en naranja

Actualmente, Hidalgo continúa en semáforo naranja, luego que el Gobierno federal no ha presentado la actualización de riesgo COVID-19 para la siguiente semana, la cual podría ser difundida mañana domingo o incluso lunes.

De esta forma lo dio a conocer hace unos momentos Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de México, luego que ayer no fue presentado este mecanismo el cual indica qué actividades pueden realizarse durante la pandemia por COVID-19.

Ante ello, agregó, el Gobierno federal pondrá un esquema riguroso y detallado para supervisar el correcto flujo de información.

Espero que mañana posiblemente tendríamos el semáforo, de no ser así lo presentaríamos hasta el lunes, pero sigue vigente el semáforo que está, hasta que no se presente lo contrario, quien está en naranja, está en naranja, quien está en rojo, está en rojo. No cambia hasta el momento, no se puede revertir, no se puede bajar a amarillo, no hay amarillo, ni verdes en este momento”.