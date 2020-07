Gobierno federal suspende presentación de semáforo COVID-19, por inconsistencias en estados

El gobierno federal no presentó esta tarde el semáforo epidemiológico de COVID-19 que estaría vigente para la próxima semana, debido a que, acusó, no es consistente la información sobre la pandemia que ofrecen las entidades del país.

Así lo dio a conocer hace unos momentos el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, quien no detalló cuáles son los estados del país cuya información sobre la pandemia no es consistente.

“Identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados”, dijo el funcionario.

Y agregó: “dejo en claro que no son las 32 entidades federativas, pero no podemos presentar el semáforo nacional cuando va estar con varios huecos grises por todos lados, porque no hay información consistente para la evaluación”.

"Hoy no vamos a presentar el semáforo, y vamos a evaluar y replaticar con las entidades federativas al respecto".

Como antecedente, el viernes pasado el semáforo COVID-19 en Hidalgo regresó al naranja, luego que disminuyó su nivel de riesgo epidémico, el cual estuvo vigente esta semana.