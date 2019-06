Gobierno sin concesionar Tuzobús tras revocación: Omar Fayad  

El gobierno estatal descartó otorgar la concesión del Tuzobús a otra empresa tras la revocación a la Operadora Corredor Felipe Ángeles S.A.P.I. de C.V.; por el momento la administración quedará a cargo del Sistema Integral de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH).

Así lo señaló el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, al tiempo de declarar que su administración “no podía estar al contentillo” de los concesionarios que por razones internas “dejaban de prestar el servicio, afectando a la ciudadanía”.

Agregó que la empresa Operadora Corredor Felipe Ángeles “ha enfrentado diversos problemas y malos manejos, pues quien lo administraba antes fue destituido por los concesionarios y hoy una serie de grillas y problemas impide que se esté prestando un servicio de calidad”.

En entrevista, el mandatario no descartó que tras este mal servicio hubiera un trasfondo político, toda vez que algunos socios que salieron de la administración del Tuzobús “estaban descontentos”.

La concesión tiene condiciones: se cumplen o no se cumplen. Si no se cumplen, se revoca. Por eso ahora tomamos las riendas, vamos a dar un mejor servicio y si funciona bien, a lo mejor no hay la necesidad de concesionarlo a nadie, pero ya veremos las condiciones de costo para el gobierno del estado y eso determinará a futuro lo que hacemos. expresó.