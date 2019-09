Golpean a policías para no ir a El Torito

Ciudad de México.- Por estos hechos, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, dejó en claro que no permitirá que los uniformados sean agredidos por la ciudadanía sólo por hacer su trabajo y aseguró que se dará un castigo ejemplar para que una situación similar no se repita, sobre todo en estos puntos de revisión dónde la intensión es salvar vidas de terceras personas, al retirar del volante de manera preventiva a conductores no aptos para manejar.

Orta Martínez detalló que fueron detenidos nueve sujetos y una mujer, quienes les arrebataron a los agentes cuatro armas de cargo, dos chalecos antibalas, y varios radios transmisores. De acuerdo con el parte informativo, los hechos ocurrieron pasadas las dos de la mañana en el punto del programa Conduce Sin Alcohol número ocho, ubicado, en avenida Stim y Fábrica de Cartuchos, colonia chamizal, Tercera Sección.

Ahí, los uniformados le marcaron el alto a un automóvil tipo Altima color arena con número de placas NCZ -8673, para realizarle la prueba de alcoholemia al conductor, quien se identificó como Gustavo Ángel, de 25 años, mismo que resultó con 0.53 mg/l, excediendo el límite que es de 0.25 mg/l, “los agentes empiezan a aplicar el protocolo para llevarlo a El Torito, ahí es donde la gente empieza agredir con palos, piedras y diversos objetos a los policías”, detalló el jefe policiaco.

En ese momento los otros dos tripulantes comenzaron a realizar varias llamadas. Minutos después se presentaron más personas en el lugar para evitar la remisión del conductor. Tras la campal, los oficiales arrestaron a los agresores, identificados como Omar, Stefany, Alejandro, Jovany, Jazmín, Jorge, José Luis, Yair, Luis y Lizbeth, de 18, 18, 19, 29, 32, 36, 33, 26, 29 y 31 años de edad, respectivamente, quienes fueron trasladados al Ministerio Público de Cuajimalpa, donde se inició la carpeta de investigación CI-FCJ/CUJ-2 /UI - 1C /D/1U50 /09-2019, por el delito de robo, lesiones y daño.

Por su parte, los tres oficiales de la Subsecretaría de Tránsito que resultaron lesionados fueron trasladados a un hospital de la zona para su atención médica, donde se reportaron fuera de peligro.