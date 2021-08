Un video que circula por redes sociales muestra el momento en que una mujer baja de una motocicleta a una joven y acomoda unos vendajes en sus piernas, además la sienta en una silla de ruedas y le da un cartel.

Los hechos ocurrieron en Colombia, cuando una persona grabó el momento en que la mujer hace pasar su hija como discapacitada para pedir dinero en un barrio de Bucaramanga.

"Esta vaina no puede ser hermano, esto no es real, cómo es posible. Yo estaba cuando ellos llegaron bien vestidos y se transformaron. ¡Uy no, no me la creo! Cómo una mamá puede hacer eso porque al parecer es la hija. Qué rabia", dice la persona que graba el video.