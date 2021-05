“Grave y lamentable que presas y ríos de Hidalgo se sequen”: Biofutura

La sequía provocada por la falta de agua en diferentes presas y ríos de Hidalgo es una situación grave y muy lamentable que se suma a la incapacidad de legisladores para ejercer acciones de conservación en la zona de Metztitlán, que es de las más afectadas, señaló Jonatan Morales García, presidente de la organización Biofutura.

El activista comentó que muchos cuerpos de agua en la entidad han disminuido su capacidad no sólo por la temporada de sequía, sino por falta de acciones para prevenir la sobreexplotación del vital líquido, como el caso de presas y ríos de la Vega de Metztitlán.

Es algo lamentable, no sólo desde el sentido de la sequía, sino porque también más de 80 por ciento de los cuerpos de agua en Hidalgo presentan altos índices de contaminación, creo que no se ha hecho nada con relación a prevenir la desecación de estos cuerpos de agua tanto naturales como artificiales”, refirió.

Indicó que siguen queriendo potenciar temas como la agricultura y ganadería que propician la deforestación, por ejemplo, las vacas toman gran cantidad de agua y deforestan, “en el estado hay una política de fomento a la ganadería que debe quitarse, porque tampoco somos un estado ganadero”.



Morales García comentó que las autoridades y legisladores no han hecho mucho para garantizar el abasto de agua en el estado, por lo que en un mediano plazo se reflejará en una crisis socio-ambiental, “en el momento que se den cuenta que el agua es vital para todos los ciudadanos y quieran hacer algo, probablemente sea demasiado tarde”.

AFECTACIÓN A DIVERSAS ESPECIES

El biólogo señaló que las afectaciones por la falta de agua no sólo recaen en los humanos y las actividades productivas derivadas de la cercanía a presas y ríos, sino también en las diversas especies de animales de esas zonas.

Indicó que los principales animales afectados son mamíferos silvestres, aves, reptiles, porque cada vez tienen menos sitios donde ir a tomar agua, tienen que viajar más y en esos traslados tienen encuentros con humanos y son cazados, mueren de deshidratación o por los incendios forestales de la temporada.

Jonatan Morales no descartó que entre los ejemplares afectados por la sequía sea el puma, ya que las cuencas que transportan los ríos y que son los corredores biológicos de grandes mamíferos también han tenido desecamientos.

Comentó que de nada sirve promover la conservación del corredor del Puma en Actopan si no se garantiza que los manantiales sean abastecidos de agua, si no se vigila que las empresas que sobreexplotan el agua también sean reguladas y si se continúa dando más concesiones para ganadería que deforestan.

Toda esta situación se va conjuntando y va afectando todos estos sitios que han sido prioritarios para la conservación de la biodiversidad, como es el corredor del Puma en Hidalgo”, puntualizó Jonatan Morales García.

El 27 de abril, la dirección de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Hidalgo informó que de 37 presas monitoreadas en la entidad, ocho ya no tienen agua, las cuales son para riego. Sin embargo, a medida que se agote la disponibilidad en las presas, que no existan lluvias o no haya infiltración en los acuíferos, incrementará el problema para el suministro.

De acuerdo con datos de la Conagua, hasta el 15 de abril 43 municipios de Hidalgo presentaron sequía severa, 22 sequía moderada, 12 anormalmente secos y siete en condición normal. La dependencia federal pronostica que las lluvias graduales empiecen en junio y los problemas de abastecimiento puedan revertirse.