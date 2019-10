Grupo Alemán continúa en negociaciones con Televisa para la compra del 50% de Radiópolis

A través de Corporativo Coral, Grupo Alemán informó que continúa en negociaciones con Televisa para la compra del 50% del capital social de Radiopolis.

"No se ha abandonado la propuesta de compra. Se está trabajando la estructura financiera idónea para concluir dicha operación", manifestó.

"Grupo Alemán agradece la buena voluntad de Televisa para continuar con las negociaciones".

En 2019, Televisa informó que Corporativo Coral, una empresa de la familia Alemán, iba a pagar mil 248 millones de pesos como contraprestación por la venta de su 50% en Sistema Radiópolis, una firma que cuenta con 17 estaciones de radio en México; sin embargo, la transacción no se ha realizado.

Cambios en Radiópolis

Hace unos días, Miguel Alemán había expresado que el freno en la compra de Radiópolis estuvo relacionado con cambios en la propuesta inicial pactada, pero que el interés por el negocio se mantiene.

“Radiópolis es un gran interés personal que tengo en la XEW. No se llevó a cabo la operación porque nos cambiaron lo que se había propuesto. Entonces, si no es como se propuso, no se hace la operación, pero si la operación se vuelve a componer se hace y yo sigo insistiendo en que hay el interés", declaró .

“Es más, la garantía vale tres veces lo que se va a pagar por dicha compañía. Espero que quien tiene que aclarar esto lo haga, pero no tiene mayor importancia que eso”.

En agosto pasado, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó autorizar a Corporativo Coral adquirir las acciones representativas del 50% del capital social de Sistema Radiópolis, propiedad de Grupo Televisa.

En julio, Grupo Televisa anunció que Corporativo Coral, del Grupo Alemán, acordó adquirir su participación accionaria correspondiente al 50 % de Sistemas Radiópolis, que posee y opera 17 estaciones de radio en México en alianza con el grupo español Prisa.