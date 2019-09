Grupo Universidad influye en diputada Areli Maya: presidente del PAN

Cornelio García Villanueva, presidente del PAN en el estado, acusó al grupo político de Morena, identificado con la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), como el que influye en las acciones emprendidas por la diputada local Areli Maya Monzalvo.

Esto, luego que la legisladora Maya Monzalvo lo acusara por violencia política de género al desconocerla de la bancada albiazul, por lo que la diputada advirtió que iniciará una denuncia ante tribunales electorales.

“Hay alguna influencia de algún grupo morenista relacionado con la universidad. Por ahí va la cosa y no le demos muchas vueltas al asunto, pues es claro que el enemigo a vencer, para ese grupo político, es el PAN”, declaró en entrevista García Villanueva.

Desde finales de 2018, Ricardo Baptista González, coordinador de la bancada de Morena y cercano al grupo universidad, arropó públicamente a la legisladora Maya Monzalvo al calificarla como “nuestra aliada”.

Ante los señalamientos de violencia política de género, Cornelio García negó haber incurrido en dicha acusación y aclaró que la decisión tomada al interior del partido para desconocerla, obedeció a la diferencia de ideologías y su empatía con Morena.

Siempre me he conducido de una manera correcta y de forma respetuosa con ella. Me da pena y lamento que este asunto se lo quieran llevar a un terreno que deja mucho lugar a la ambigüedad”, señaló.

Además, agregó que “siempre he sido respetuoso de la equidad de género y nunca he estado en contra de que mujeres y hombres ocupen un cargo. No hago distinción en ese sentido, estamos por igual”.

Por ello, insistió que “lo que veo ‘entre líneas’ es que hay algún interés que quiere abanderar esta situación al interior del PAN para llevar ‘agua a su molino’ y poder hacer ruido político”.

LE TIENEN ‘TIRRIA’ AL PAN

El dirigente panista señaló que a nivel nacional, desde la presidencia de México existe un afán de desprestigiar las acciones del PAN, pues “nos ven como un peligro latente” al defender los intereses sociales.