Grupos provida polarizan sociedad con foros contra aborto: activista

La activista Bertha Miranda Rodríguez consideró que los foros organizados por agrupaciones provida y el Partido Acción Nacional (PAN) sobre la iniciativa para garantizar la vida desde la concepción, buscan polarizar a la sociedad en la discusión sobre la interrupción del embarazo.

Desde su perspectiva, dijo, dichos foros se realizaron para mover masas y desinformar, al valerse del desconocimiento en torno al aborto. Además, agregó, se hicieron fuera del recinto legislativo, lo que contraviene la Ley Orgánica del Congreso local.

“El análisis de las iniciativas se debe dar en el recinto legislativo, puesto que son derechos humanos los que se encuentran en discusión”.

También dijo que las agrupaciones que promueven la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo no participaron en estos encuentros ya que los derechos humanos no deben someterse a consulta.

“Deben garantizarse en el sentido más amplio posible. Desde nuestra perspectiva, esos foros no buscaban este fin, fueron propuestos para mover masas y polarizar”, acusó.

Reiteró que en el caso de la iniciativa para despenalizar el aborto a las 12 semanas, esta se revisará únicamente en comisiones para realizarle los ajustes en torno a la causal de violación, que se busca armonizar con el Código Penal Nacional y la Ley General de Víctimas.



El Código estatal señala que se puede practicar la interrupción del embarazo en caso de violación si se hace la denuncia antes de saberse embarazada y que no rebase los 90 días de gestación.

Lo que está iniciativa pretende, aclaró, es que no haya esa temporalidad. Esto está ya en el Código Nacional, no es algo nuevo y de acuerdo a la reparación del daño no debe haber ese límite, consideró.

También dijo que hubo mala redacción en la iniciativa inicial debido a que se mencionaron 24 semanas para interrumpir el embarazo, cuando debió indicar que son 12, yerro que aprovecharon los grupos antiderechos para señalar que se atentaba contra la vida.

En ese tiempo, dijo, es claro que se trata de un parto pretérmino, esto es lo que se va a corregir y la iniciativa continuará para ser votada, concluyó.