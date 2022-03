Guerra sucia contra Julio Menchaca es por desesperación, asegura

Luego de la difusión por redes sociales de propaganda machista presuntamente relacionada con Julio Menchaca Salazar, el aspirante a la gubernatura de Hidalgo dijo que son señales de desesperación emanadas de otros lados, por lo que no perderá simpatizantes por esas acusaciones que calificó como falsas, además de prever que este tipo de expresiones continuarán.

Este sábado, en el marco de su toma de protesta como candidato del partido Nueva Alianza a la gubernatura, el precandidato común del Partido del Trabajo (PT), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Verde Ecologista (PVEM), declaró que los panfletos que lo señalaron como machista eran totalmente falsos y que son señal de desesperación de otros bandos.

De acuerdo con Menchaca Salazar, sus simpatizantes y la sociedad en general saben que esas actitudes machistas de las que se le señaló en redes sociales no van acorde a su perfil e incluso las calificó como burdas y torpes, además de que consideró que seguirán estas muestras por parte de los otros bandos.

“Va a seguir habiendo ese tipo de cosas ante la desesperación que tienen de otro lado, son burdas y torpes, piensan que la ciudadanía no se da cuenta que eso no corresponde a mi perfil”, comentó para los medios de comunicación Julio Menchaca.

EN CAMPAÑA RESPONDERÁN A GUERRA SUCIA

Ante los señalamientos sobre actitudes machistas cometidas por su persona, el senador morenista con licencia comentó que durante su campaña emitirán una respuesta contundente y seria, por lo que no le preocupa que esa guerra sucia le reste simpatizantes.

“En un estado como el nuestro la gente conoce a los actores políticos, saben quiénes somos, no nos podemos inventar en una campaña política”, puntualizó Menchaca Salazar.

YA PREPARAN REGISTRO CON PT, MORENA Y VERDE ECOLOGISTA

De igual manera, el precandidato comentó que este domingo realizará su registro como candidato oficial con el Partido del Trabajo, el lunes con Morena y la fecha para el Verde Ecologista aún está por definirse.

Cabe señalar que el próximo 21 de marzo los partidos que integran la alianza Juntos Hacemos Historia en Hidalgo registrarán a su candidato común Julio Menchaca Salazar para contener por la candidatura del estado, así lo informó la dirigencia de Morena.

REACCIÓN DE DIRIGENCIA MORENISTA A LOS PANFLETOS

Luego que circuló en redes sociales la distribución de panfletos con la imagen del precandidato de Morena Julio Menchaca Salazar con frases machistas, este día el Comité Ejecutivo Estatal del partido guinda se deslindó de esa propaganda y acusó guerra sucia anticipada por parte de la alianza Va por Hidalgo que abandera la precandidata Carolina Viggiano.

En conferencia de prensa, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal Sandra Alicia Ordoñez, acompañada de la diputada federal morenista Simey Olvera, acusaron que la propaganda difundida es resultado de la guerra sucia proveniente de Carolina Viggiano, sus colaboradores y quienes integran la alianza Va por Hidalgo, que actúan con el golpeteo mediático y viejas prácticas.

“Desmentimos cualquier tipo de acto machista dentro de las filas de Morena Hidalgo. Las cosas con Carolina Viggiano no van a cambiar, ni tampoco pretenden hacerlo seguirán haciendo esas viejas prácticas que ellos siempre hacen resurgir y las formas en las que dicen que apostando a lo mismo habrá un cambio, eso es una aberración y mentira”, señaló la dirigente.

Indicó que en Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no caerán en ninguna provocación, por lo que ya trabajan para denunciar la guerra sucia, y reiteró que del partido no ha salido ningún tipo de campaña sucia, ya que no es su estilo.

