Guía para presentar a tiempo la declaración anual 2020 con todo y coronavirus

La llegada del mes de abril significa que hay que presentar la declaración anual de personas físicas ante el Servicio de Administración Tributaria de México (SAT). De acuerdo con datos de la autoridad fiscal, 5,5 millones de mexicanos cumplieron con esta obligación en 2019, de los cuales, más del 80% recibieron un saldo a favor, es decir, que recibieron dinero del fisco por realizar correctamente sus deducciones personales. En 2020, en solo un día se han recibido más de 908.000 declaraciones. “Lo más importante es presentarla a tiempo”, dice Ana Ramírez, socia fundadora de la firma fiscal Sarez Contadores. La fecha límite para cumplir con este trámite es el 30 de abril, y lo mejor hacerlo antes de esta fecha para no hacerse acreedor a una multa.

Sin embargo, la página para presentar la declaración anual ha registrado diversos problemas que han sido reportados por decenas de usuarios en redes sociales durante los primeros días del mes de abril. “Generalmente puede haber algunas fallas como errores comunes en facturas con el RFC, pero actualmente la página para presentar la declaración anual está corriendo muy lentamente”, dice Ramírez.

En medio de la pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19, el Gobierno de México no ha informado de ninguna prórroga o extensión de plazo para entregar la declaración anual, ya que esta se puede presentar en línea.

¿Quiénes están obligados a hacer la declaración anual en abril?

1. Los trabajadores que recibieron ingresos por salarios y que obtuvieron ingresos de dos o más patrones.

2. Quienes recibieron ingresos anuales que excedan de 400 mil pesos.

3. Las personas que hayan obtenido ingresos por enajenación de bienes, es decir, que hayan vendido alguna propiedad (casa, departamento, terreno o local comercial). Consulta la lista completa en el Servicio de Administración Tributaria.

¿Qué herramientas puedo usar para hacer mi declaración?

El SAT pone a disposición de las personas físicas tres herramientas en línea para facilitar la captura de sus ingresos y deducciones. “Antes de presentarla, es recomendable usar estas páginas para poder hacer a tiempo las correcciones pertinentes con tu contador o bien, con los empleadores que estén reportando tus ingresos”, dice Ramírez.

1. Visor de nómina. Para los trabajadores asalariados, genera un resumen de todos los ingresos vía nómina, identificando cuánto corresponde a ingresos gravables (por los que se retienen el Impuesto Sobre la Renta o ISR), así como los no gravables (es decir, que son exentos de impuestos). Puedes consultarlo en la siguiente liga.

2. Visor de deducciones personales. Te permite conocer todos los conceptos susceptibles de ser considerados deducciones personales (como gastos médicos y colegiaturas), así como los conceptos que no han sido ubicados dentro de alguno de los tipos de deducciones personales (facturas telefónicas y de servicios que hayas pagado en 2019, por ejemplo). Puedes consultar el visor en este enlace.

3. Simulador de declaración anual. Esta es una herramienta nueva disponible desde marzo de este año y se recomienda para presentar la declaración de 2019. “Casi todos los comprobantes de ingresos y facturas que se emitieron el año pasado ya están precargados en la página del SAT”, dice Ramírez. “Es probable que la página no los cargue si la empresa que te paga está haciendo cambios. Es normal, lo importante es no tener miedo y consultar después si ya están disponibles”, comenta la contadora. Con este simulador puedes comprobar que se carguen todos tus gastos deducibles, así como detectar aquellos que no correspondan. Puedes entrar al simulador siguiendo este enlace.

¿Qué novedades hay para esta declaración?

Este año, el límite respecto de las deducciones es de 15% del total de tus ingresos o 5 Unidad de Medida y Actualización (UMA) al año, es decir 158.469 pesos. “Lo que resulte menor es el límite de las deducciones personales”, dice Ramírez. Es probable que para realizar el proceso de devolución automática la página te solicite tu firma electrónica. Si no la tienes para generarla de modo automático, puedes solicitarla en este enlace después de presentar tu declaración anual.

¿Qué pasa si necesito hacer una cita en el SAT y no puedo hacerlo por la contingencia por coronavirus?

“Las personas mayores o pensionados que reciben sus ingresos de dos fuentes están obligados a presentar su declaración anual, pero también son una población de alto riesgo ante la pandemia”, dice Ramírez. Si una persona requiere de ir a una oficina del SAT, pero no le es posible, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) pone a disposición de los usuarios dos vías remotas para obtener orientación. Por correo electrónico: atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx, vía telefónica: 12 05 90 00 en Ciudad de México y 800 611 0190 sin costo en otros Estados del país, y también en el chat en línea de esta defensoría.

¿Qué recomendaciones hay para presentar la declaración pese a las fallas en la página del SAT?

Ramírez da algunos consejos para presentar a tiempo esta obligación fiscal.

1. Entrar a la página de declaración anual no significa que tengas que enviarla en ese momento. “Se puede hacer un ejercicio de prueba para calcular el monto, hablar con un contador, verificar si lo que pagaste en diciembre se pudo facturar en enero y conseguir todos los archivos necesarios”, indica.

2. Trata de entrar a la página por las tardes. “En la mañana muchas personas quieren entrar a hacer la declaración y saturan la página”, dice. “Lo mejor es hacerlo después de las dos de la tarde y si no es posible, intentarlo en otros horarios”, dice la contadora.

3. Ten a la mano tu firma electrónica y contraseñas en la computadora que usarás. Ramírez aconseja tener una carpeta con todas las claves de acceso y la firma electrónica desde el escritorio. “De este modo puedes ingresar rápidamente y presentar la declaración de una sola vez”, dice la experta fiscal.

4. ¿Tienes dudas? Presenta una declaración complementaria. Esto se puede hacer después del 30 de abril para enviar los archivos que no se tengan disponibles en el momento. “Lo importante es cumplir a tiempo antes de fin de mes para evitar multas. Se puede hacer después con calma”, finaliza Ramírez.