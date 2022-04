Habrá peores inundaciones en Carboneras por obra de Caasim, aseguran

Vecinos de la colonia Carboneras, en Mineral de la Reforma, manifestaron su desacuerdo con una obra de entubamiento realizada por Caasim, que pretende conectar un dren pluvial del fraccionamiento vecino, situación que empeorará las inundaciones que siempre sufren en la temporada de lluvias.

El 11 de abril, habitantes de las calles cercanas a la avenida San Judas, cerca de la iglesia del mismo nombre, impidieron que trabajadores de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) siguieran con las labores de excavación en la calle, ya que la obra les afectará ante las próximas lluvias, además que ni el delegado ni la presidencia municipal tenían conocimiento del proyecto.

Marcela Pantaleón, una de las afectadas, comentó que la obra la iniciaron en enero de este año y avanzaron rápidamente en la entrada de la iglesia ya que hasta de noche trabajaban, pero debido a la molestia de los vecinos quienes impidieron que continuaran, se suspendieron los trabajos.

Sin embargo, el pasado lunes 11 de abril personal de Caasim retomó los trabajos con la máquina, lo que ocasionó que se rompiera un poste de madera. Nuevamente los vecinos decidieron parar la obra hasta ser escuchados por las autoridades correspondientes.

En entrevista para AM Hidalgo explicó que lo que pretende la institución es conectar el dren pluvial del fraccionamiento Los Perales, cuya desembocadura será cerca de la entrada de la iglesia, lo que ocasionará mayores inundaciones que afectarán a sus viviendas.

Recordó que los primeros trabajos que hicieron los de Caasim consistieron en abrir y después cerrar con concreto delgado la avenida, justo a un lado de la iglesia San Judas, y del otro lado abrieron y metieron su tubería, por lo que dejaron el desemboque en una coladera que está a las entradas de San Judas o por el estacionamiento.

Dicha obra, dijo, es en beneficio del fraccionamiento Las Peras, pero “a nosotros nos perjudicaría porque de por sí nos inundamos con las lluvias. Las coladeras se vuelan, se salen, y con esto ahora que se vienen fuertes las aguas se va a inundar todavía más”.

SIN AGUA POTABLE

La afectada reiteró que los vecinos de Carboneras no quieren que se haga esa obra, por lo que pidió ayuda a las autoridades correspondientes para atender dicho caso y que busquen otra alternativa para que no los perjudiquen de ese modo.

Además, aprovechó para solicitar a Caasim que arregle la red de agua potable, ya que no tienen servicio desde hace más de tres meses, debido a que cuando abrieron otros caminos porque pusieron el piso hidráulico, afectaron la red de distribución y no han ido a repararla.

“Que nos apoyen con el agua, no tenemos, no nos han ido hacer reparación y se supone que tienen personal, pero no hemos tenido respuesta”, además, cuestionó que para hacer la obra de entubamiento que les afecta sí trabajan hasta de noche, pero en la solicitud del agua solo los ignoran cuando hacen la petición por teléfono o si acuden personalmente a las oficinas.