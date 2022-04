Habrá revocación de mandato en Hidalgo, promete Menchaca en caso de ganar

Tras cumplirse ocho días de campaña y luego de los resultados del ejercicio de revocación de mandato, el candidato de Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, hizo el compromiso de que en caso de ser favorecido en la votación del 5 de junio y una vez en el gobierno, presentará una iniciativa para la revocación de mandato a nivel estatal a fin de que su gestión sea evaluada por la ciudadanía.

Dicha iniciativa, dijo, aplicaría a la administración entrante, "porque han habido gobiernos estatales que la han promovido pero para la siguiente administración. Será para esta administración el hacer un ejercicio a la mitad del sexenio y estaremos sometiendo a la consideración de los ciudadanos para continuar o irnos a nuestra casa".

En conferencia de prensa, el abanderado de la candidatura común integrada por Morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, mencionó que dicho ejercicio será una situación cotidiana y mencionó que los más de 425 mil votos a favor de que el presidente de México se quede en su cargo, "es un piso, la manifestación de la participación en la revocación de mandato nos muestra el respaldo popular que tiene este movimiento, es un piso mínimo. Estamos contemplando superar ese número en la elección constitucional".

Lo anterior, dijo, porque para las elecciones de junio van a establecerse todas las casillas que marca la ley y no solo las mil 390 de la revocación de mandato, por lo que ahí podrán todos los ciudadanos tener el acceso para con su voto mostrar el respaldo al movimiento.

Respecto a los ataques por parte de otros aspirantes, principalmente el de la candidata de Va por Hidalgo quien lo llamó holgazán, Menchaca Salazar respondió: "si soy holgazán y recibo de más de 35 senadores de todos los partidos políticos un reconocimiento cuando solicito mi licencia... imagínese si fuera trabajador”.

Agregó que: “Podrán decir y van a decir otras cosas más, pero es motivo sin duda de su enojo y de una estrategia que me está dando buenos resultados, porque cada vez que me ofenden subo dos o tres puntos; que le sigan, queremos llegar de dos (puntos) a uno, a cuatro a uno".

Comentó que ha notado mucha molestia y enojo por parte de sus contrincantes políticos, lo cual forma parte de la educación y de la manera de ser de cada uno de ellos, "si ese enojo se manifiesta simplemente con una campaña, cómo sería un ejercicio de gobierno con los adversarios”.

“Nosotros siempre hemos insistido en el respeto, la altura de miras y en una campaña que permita establecer la confrontación a través de los diálogos, debates, de la confrontación de perfiles, no de las denostaciones, de las injurias, cada quien responde de acuerdo con su educación y como piensa", comentó el candidato.

Mencionó que como parte de la guerra sucia ya están circulando muchos panfletos y fotografías en su contra.

"El motivo de la campaña de dos adversarios soy yo, ojalá no me lo vayan a cargar a los gastos de campaña porque ponen mi fotografía, porque no tienen propuestas, están desesperados, porque saben que van a perder y entonces va a venir una guerra sucia, una serie de difamaciones y calumnias y estamos preparados para eso, porque los hidalguenses somos adultos, vamos a poder tomar decisiones pacíficamente en las urnas", comentó.