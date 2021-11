Habría plan B en migración de procuraduría a fiscalía

Si no hay recursos para concretar la migración de procuraduría a Fiscalía General de Justicia de Hidalgo se tendría que implementar un plan B, consideró el titular de la dependencia Alejandro Habib Nicolás.

Una vez que se publique la reforma que da certeza legal a esta transformación, empiezan a correr 24 meses para atender los requerimientos financieros, recursos materiales y humanos, así como de seguridad social de trabajadores que implica la migración de dependencia a un organismo autónomo.

Por tanto, para la migración de procuraduría a fiscalía de justicia deben etiquetarse recursos en 2022 y otro tanto en 2023.

Una vez que se publique esta reforma, aprobada en la anterior Legislatura, en el Periódico Oficial de Hidalgo corren 30 días para instalar una comisión interinstitucional que determinará costos de la transformación.

Al ser cuestionado si en 24 meses no cuenta con el presupuesto necesario para la migración, el titular de la dependencia Alejandro Habib Nicolás señaló que se trata de un tema complejo.

Es un tema complejo, no es cambiar de nombre de procuraduría a fiscalía. No podría asumir la responsabilidad de decir ya estamos listos para convertirnos en un órgano autónomo si no contamos con lo mínimo necesario”.