Hace 7 meses Katia no ve a sus hijos, acusa violencia vicaria

Pese a contar con pruebas que desmienten las acusaciones en su contra por presunto maltrato infantil, Katia Vázquez Peralta enfrenta tres demandas que fueron interpuestas por el padre de sus hijos para evitar todo contacto con ella después de que fueron sustraídos de su hogar hace siete meses.

Katia Vázquez Peralta, originaria de la capital del país, pero hidalguense desde hace siete años, asegura ser otra víctima más de violencia vicaria, ya que su expareja sustrajo a sus hijos de su hogar y los llevó a Ciudad de México hace siete meses, donde no ha podido tener contacto con ellos ya que su padre no los deja, señaló.

La joven mujer enfrenta tres procesos legales en su contra por presunto maltrato infantil; sin embargo, asegura que en todos cuenta con las pruebas y testimonios suficientes para desmentir las acusaciones.

Ante esa situación, Katia acudió al Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo (CJMH), donde denunció que desde 2019 es víctima de violencia de género por parte de su expareja y padre de sus dos hijos, no obstante, la dependencia desestimó su caso, externó.

“En el Centro de Justicia para Mujeres desestimaron mi caso porque no llegué acuchillada, balaceada y mi caso no era importante, hoy me quieren dar un carpetazo porque no tienen elementos pese a que se llevó a mis hijos desde hace siete meses con mentiras sobre que los maltrato”, comentó Katia en entrevista con AM Hidalgo.

De acuerdo con la mujer afectada, acudió a levantar una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) contra el centro de justicia por la omisión en su caso, y solo así fue como una jueza tomó la denuncia por sustracción de menores.

Después de algunos meses esa misma jueza se declaró incompetente para continuar con su demanda, por lo que el centro, encabezado por Margarita Cabrera Román, no la ayudó en nada para recuperar a sus hijos.

“Quise empezar otro proceso, pero aquí me dijeron que no lo hiciera y todo por dejar pasar el tiempo, el padre de mis hijos me puso la tercera demanda por guardia y custodia y pensión alimenticia donde me exige 8 mil 500 pesos mensuales, cuando el juez no sabe si trabajo, aún así no puedo ver a mis hijos, si les hablo por teléfono o algo, el señor argumenta que los agredí en la llamada”, señaló.

EMPEZARÁ PROCESO DE VIOLENCIA VICARIA EN CDMX

Al tener a sus hijos en la capital del país, Katia comenzará un proceso de violencia vicaria contra su expareja, ya que asegura que en dicha entidad el delito está bien tipificado, caso contrario a lo que sucede en Hidalgo donde se incluyó en el apartado de violencia familiar.

La violencia vicaria consiste en el daño psicológico o físico, incluso la muerte, especialmente a hijas, hijos o a cualquier otra persona con la que la mujer víctima tenga un lazo afectivo, delito que a partir del pasado 2 de mayo se encuentra dentro del Código Penal en el apartado de violencia familiar.

“Estamos a unos pasos de que la violencia vicaria entre en vigor en CDMX, no está hecha al vapor como se hizo aquí en Hidalgo, con eso espero recuperar a mis hijos pronto, este es un claro caso de violencia vicaria, de alguna manera que se haya llevado mi caso a la capital del país me ayuda, espero allá recibir resultados que en este estado no pasó”, puntualizó Katia.

EXIGEN LA DESTITUCIÓN DE DIRECTORA DEL CJMH

Mediante una protesta, el Frente Nacional Mujeres y la Colectiva de Artistas Feministas Hidalguenses exigieron la destitución de Margarita Cabrera Román y Karla Trejo Olín, directora y contralora, respectivamente, del Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo, debido a la omisión en casos de violencia de género y vicaria.

El pasado viernes las dos organizaciones realizaron una protesta pacífica en las inmediaciones de los juzgados familiares en Pachuca, donde instalaron una mercadita feminista para ayudar a la economía de las mujeres y culminaron con la pinta de consignas de justicia en las paredes de la zona.

De acuerdo con los testimonios del Frente Nacional Mujeres, la dependencia señalada no funciona de manera correcta bajo el mando de Cabrera Román, ya que hay más de 20 carpetas de investigación que se encuentran atoradas por falta de apoyo a las víctimas.

