Hace más de un año, Kesia salió de su casa a un centro comercial, pero no volvió

Estado de México.- Ya pasó más de un año desde la desaparición de Kesia Sunem, que ahora tiene 34 años de edad, y no hay rastro de su paradero.

La joven salió de su casa, ubicada en la comunidad de Los Héroes Tecámac, Sexta Sección, el 3 de noviembre del 2018 y hasta ahora sus familiares no han tenido noticias de ella.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ofreció una recompensa de 300 mil pesos a quien aporte información para encontrarla.

El cartel en el que aparece su fotografía, con sus características físicas, fue difundido en redes sociales y se ha colocado en varios puntos de la República Mexicana para encontrarla, pero no hay alguna pista que ayude a su ubicación.

Incluso, parientes que viven en Estados Unidos se han sumado a su búsqueda en el país vecino del norte.

“No voy a dejar de buscarla, he visto tantos casos que me da un poco de esperanza, aunque se oiga feo, pero a muchas las han encontrado a los días de desaparecidas muertas y eso me da un poco de esperanza, un poco”, contó Husim, hermana de Kesia Sunem.

El 3 de noviembre del 2018, la mujer salió de su vivienda para ir a un centro comercial que se encuentra a unos metros de distancia, pero no ha regresado desde entonces.

Su familia le pidió a los propietarios de comercios que se encuentran en el área por donde ella pasaría ese día, revisar las imágenes que captaron las videocámaras instaladas, pero no la captaron.

“Revisamos todo, recorrimos, fuimos al C5, hicimos todo eso y nada encontramos”, dijo Husim.

En los 13 meses de su ausencia, familiares y amigos se han enfrentado a un sistema de justicia que no se esfuerza en el caso.

“Pues yo creo que se pierde el interés porque yo siento que hay dinero de por medio; las autoridades hacen caso, como el caso de un chico de Chihuahua que fue secuestrado y que se hizo todo, y a los días lo encontraron muerto, pero son de una familia acomodada de Chihuahua.

“Siento que cuando hay dinero de por medio, la búsqueda es más rápida, las autoridades prestan más atención, obviamente yo no he dado ni un sólo peso a las autoridades, a nadie, nunca me lo han pedido tampoco. La carpeta (de investigación) está ahí, la investigación sigue”, contó.

Kesia Sunem tiene dos hijos de 11 y 12 años de edad que fueron informados por su tía de que su madre está desaparecida y la buscan desde el primer día de que se ausentó.

“Están consientes de la realidad desde el principio. Aunque me dolió, tuve que hablarles con la verdad porque no les podía mentir y decirles 'niños, mañana regresa tu mamá' si ya van 13 meses, no podía mentirles.

“Desde el principio, como al segundo día, me senté con ellos y les platiqué cómo estaba la situación y ellos obviamente se pusieron mal porque de por sí ya estaban preocupados porque en el momento no regresó mi hermana”, narró.

Los hijos de Kesia Sunem anhelan reunirse pronto con su madre.