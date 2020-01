Hace un año que no sabe de su hija y autoridades señalan que se fue con el novio

TOLUCA.— Hace un año y dos meses, Karen Estefanía Domínguez Fragoso salió a trabajar a Cuajimalpa, pero nunca regresó a casa. Para María del Rocío, madre de Karen, desde el 27 de octubre del 2018, la vida perdió color, pues busca a su hija en la zona donde trabajaba que en su natal Huixquilucan.

La tortura es mayor cuando no se sabe qué pasó, cuando las pistas se convierten en callejones sin salida y en cada lágrima se va su alma.

“Ella trabajaba en Santa Fe, en La Tinaca, en un almacén de aluminio; me dijeron que nada raro pasó, pedí las grabaciones de las cámaras, pero me pedían una orden judicial; estoy desesperada, nadie nadie me dice nada; ella me decía que tenía un novio, Brayan, pero no ubico quién sea. Las pruebas y las pistas se van diluyendo, es un martirio para mí”, dice.