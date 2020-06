Hacer vinculante a la CNDH duplicaría función de tribunales: activista

Activistas hidalguenses consideraron que la declaración de la ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra para hacer vinculantes las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe ser analizada.

Coincidieron que ese organismo debe fortalecer los mecanismos para garantizar a las victimas la no repetición con amonestaciones que tengan la suficiente fuerza moral y acorde a lo que piden los estándares mínimos internacionales.

Luego que la CNDH sugirió una reforma constitucional para que las recomendaciones sean vinculantes, AM Hidalgo consultó a los defensores de derechos humanos, Gerardo Romero García y Reyna Torres Juárez.

Romero García aspiró en 2019 a la presidencia de la CNDH, encabeza la organización Defensa Integral de los Derechos Humanos (Defiendehh) y consideró que las recomendaciones no deben ser vinculantes, para eso hay tribunales.

El abogado reiteró la postura presentada en el Senado, cuando acudió a entrevista como aspirante a ombudsperson, donde planteó que adquirir obligatoriedad equivocaría el sentido y la idea original con que fue creada la Comisión.

“Si llegasen a tener el carácter de vinculantes, las recomendaciones de la CNDH, vamos a tener entonces dos tribunales interactuando en un mismo momento con el riesgo de resolver, incluso en forma contradictoria”, expresó.

Agregó que se tendrían problemas en materia de derechos humanos en el ámbito constitucional, “en ese momento fue mi postura y la reitero (ahora), la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe fortalecer otros mecanismos”.

En tanto, Torres Juárez, miembro de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (Acaderh) dijo que la declaración de Piedra Ibarra debe tomarse en su justa medida, pues hasta ahora no existe una iniciativa.

El problema de fondo en los organismos de derechos humanos no se ha atendido, como su desvinculación a los Poderes y en las recomendaciones no se siguen los estándares mínimos para garantizar la reparación del daño, dijo.

“Si las recomendaciones no tienen esta fuerza moral o no es suficiente para su ejecución, esta medida no resolverá el problema de fondo, incluso aunque se cambiara de nombre”, estimó en entrevista Reyna Torres Juárez.

Aclaró que la CNDH y las comisiones estatales no forman parte del Poder Judicial, en consecuencia, no sería un tribunal más, pero no queda claro qué proceso jurídico procesal se llevaría a cabo para tener ese carácter vinculante.

Consideró que otro de los aspectos que se deben fortalecer, es la investigación para prevenir las violaciones a los derechos humanos que históricamente se han documentado, como la desaparición forzada y la detención arbitraria.