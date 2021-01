Hallan cadáver de mujer en motel de Iztapalapa; hay un detenido

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) investiga, bajo los protocolos de feminicidio, la muerte de una mujer de 44 años quien fue encontrada sin vida dentro de un jacuzzi de un motel ubicado en la alcaldía Iztapalapa.



Hasta ahora se sabe que por estos hechos hay un detenido, un hombre con quien entró a la habitación y que una hora después salió, pero él asegura que no la mató.



Los hechos se registraron el pasado 31 de diciembre en el hotel Bonsái, que se encuentra sobre la avenida Ermita Iztapalapa.



Según se detalla en la carpeta de investigación, FIIZP/IZP-9/UI-1 S/D/01979/12-2020, luego que personal del lugar le intentara avisar a la mujer que desalojara la habitación 101, esta no respondió, cuando entraron se percataron que estaba “flotando” dentro del jacuzzi.



Luego de eso, Policías de Investigación (PDI), interrogaron al personal del motel, estos revelaron que la noche anterior, la víctima ingresó con un hombre -de quien cuentan con sus datos generales e incluso, imágenes que captaron las cámaras de seguridad del motel, quien pagó la habitación y una hora después, la abandonó.



Sin embargo, los encargados del hotel aseguraron que por “protocolo” no lo dejaron salir del motel hasta que corroboraron que “todo estaba bien”, los empleados revelaron que hablaron a la habitación y la mujer contestó y dijo que no había problema, que el hombre se podía retirar.



Más tarde, la encontraron sin vida y aunque no presentaba huellas visibles de violencia, se cree que pudo ser asfixiada.

