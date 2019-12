Hasta seis meses tardarán partidos políticos en reintegrar dinero electoral

Hasta seis meses tardará el Instituto Estatal Electoral (IEE) en recuperar los 8 millones 700 mil 991 pesos, correspondientes a los recursos que nueve partidos políticos en Hidalgo no ocuparon o comprobaron durante la pasada elección de diputaciones locales, celebrada en 2018.

A partir del lunes próximo, el recurso comenzará a ser descontado mensualmente de las prerrogativas de los institutos políticos. PRI, PRD y Morena son los partidos que más dinero tienen que devolver, mientras que PT, Nueva Alianza y Verde Ecologista saldarán más rápido sus pendientes.

Con base en el acuerdo emitido por el Consejo General del IEE, son nueve partidos los que no utilizaron o no pudieron justificar el uso de recursos públicos bajo dos conceptos: bonificación para actividad electoral y el financiamiento de campañas no ejercido durante las elecciones 2017-2018.

A continuación te presentamos los montos pendientes:

Al PRI, partido al que se le presupuestaron 9 millones 919 mil 602 pesos para este año, es al que más dinero le retendrán, pues se comprobaron remanentes por 2 millones 873 mil 884.78 pesos, que tendrá que saldar en seis mes.

Le sigue el PRD, al que descontarán un millón 750 mil 113.09 pesos. Ese recurso representa 45 por ciento de sus prerrogativas anuales para este año, la cual ascendió a 3 millones 888 mil 819 pesos.

El descuento para Morena, que el próximo año recibirá el mayor presupuesto de todos los partidos políticos, será de un millón 639 mil 450 pesos, recurso que se le descontará durante tres meses.

El Partido Encuentro Social de Hidalgo (PESH), que también recibirá una alta prerrogativa para 2020, presenta un remanente por un millón 87 mil 780 pesos.

Los partidos políticos restantes, que tendrán entre uno y cuatro meses de descuento en sus prerrogativas, son: PAN con 665 mil 813 pesos; PT con 513 mil 951; Nueva Alianza Hidalgo con 159 mil 439 y PVEM con 10 mil 557 pesos.

Están obligados a reintegrar el dinero al Instituto Nacional Electoral (INE) o al IEE, que no ejercieron o comprobaron, pues así lo estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).