Héctor Chaires ahora anuncia adhesión a candidatura de Francisco Xavier

Tras más de un mes de anunciar su adhesión a Morena para apoyar la candidatura de Julio Menchaca para la gubernatura de Hidalgo, este martes el experredista Héctor Guillermo León Chaires dio a conocer que se suma junto con toda su estructura al candidato de Movimiento Ciudadano Francisco Xavier Berganza Escorza.

En conferencia de prensa el expresidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tepeji del Río y excandidato a presidente municipal, Héctor Guillermo León Chaires, detalló que el cambio implica toda su estructura que representan entre 7 mil y 8 mil votos en el estado, principalmente en los municipios Tepeji del Río, Tula, Atotonilco, Atitalaquia, Cardonal, Santiago de Anaya e Ixmiquilpan.

Comentó que en el poco tiempo que apoyó la candidatura de Juntos Hacemos Historia se dio cuenta que Morena es un partido que denosta, que incumple a sus coordinadores y a la gente de su estructura, “cuando me doy cuenta de eso, decidí hacerme a un lado”.

León Chaires indicó que solo dos personas valen la pena en ese lugar que son Natividad Castrejón y Napoleón González, pero “los coordinadores que yo conocí dejan mucho que desear”.

“Estuve adentro, lo viví y sé de lo que hablo. Estaba haciendo la gestión social de todos esos municipios, de la gestión social que moví, solicité, una sola cosa fue la que me atendieron y yo no puedo quedar mal con la gente, no puedo perder más credibilidad. Es por eso que decido a partir del día de hoy sumarme a Movimiento Ciudadano, es un partido que va creciendo y en 2024 nos va a ir mucho mejor después de ganar la gubernatura”, expresó.