Heredará Tellería aumento de parquímetros a concejales capitalinos

El ayuntamiento de Pachuca heredará al próximo Concejo Municipal que administre la ciudad por tres meses hasta le elección y toma de posesión de los nuevos alcaldes, el aumento del precio a parquímetros de ocho a diez pesos, que por contrato aceptaron las administraciones actual y anterior.

Según el contrato de modificación de la administración encabezada por Yolanda Tellería Beltrán, a partir del 1 de octubre de 2020 la empresa está obligada a incrementar por lo menos en dos pesos el costo del servicio.

En la cláusula decimoprimera de esta negociación, que se realizó el 31 de julio de 2017 entre el ayuntamiento panista y la empresa Comuni Park S.A., se detalla que el incremento únicamente podrá ser autorizado por la asamblea y será de al menos dos pesos.

El primer acuerdo, celebrado el 5 de octubre de 2015, fue firmado por el representante de la empresa encargada de la operación de parquímetros, el presidente municipal Eleazar García Sánchez, y el síndico jurídico panista Jorge Daniel Alvizo Contreras. En él se determinó que la tarifa sería modificada cada dos años, aunque con cifra mínima de un peso.

De acuerdo con la regidora priista Génesis Marcela Vázquez González, presidenta de la Comisión de Movilidad del ayuntamiento capitalino, la condición de aumento cada dos años se realizó de origen.

Recordó que en la actual administración únicamente negociaron que el porcentaje otorgado por este servicio al municipio, incrementara de 15 a 40 por ciento, pues la cifra inicial era un acuerdo ventajoso, dijo.

“Los parquímetros es un tema que genera desagrado en los pachuqueños. La administración anterior, lo he dicho, no importa que haya sido priista, celebró un contrato ventajoso”, agregó en entrevista con AM Hidalgo.