Hidalgo entre 5 entidades con más desplazados por violencia e inseguridad: Inegi

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Hidalgo se ubicó entre los cinco estados con mayor número de personas desplazadas por la violencia e inseguridad, de marzo de 2015 a marzo de 2020.

De acuerdo con la estadística, 17 mil 228 personas abandonaron sus hogares por la violencia e inseguridad en la entidad, que se colocó por debajo del Estado de México, con 42 mil 925 desplazados; Ciudad de México, 26 mil 745; Querétaro, 21 mil 851, y Yucatán con 18 mil 400 personas.

DESPLAZADAS POR VIOLENCIA FAMILIAR

En Hidalgo, según las denuncias iniciadas en el fuero común, uno de los delitos más cometidos es violencia familiar con 5 mil 724 reportes. Según los protocolos de violencia de género, uno de los pasos es que las víctimas salgan de hogares donde son agredidas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres).

La Red Nacional de Refugios (RNR), en 2019 detalló que de las 25 mil mujeres que atendía junto con sus hijos e hijas, 45 por ciento fueron obligadas a abandonar su hogar para escapar de sus agresores.

Para ellas, el precio de mantenerse con vida es alto, no regresan a su casa por temor a quien las golpeó; pierden contacto con su familia, deben trabajar desde jóvenes, abandonan la escuela, no hay un programa gubernamental que las apoye, se quedan sin identificaciones oficiales, no hay nadie que les ayude a cuidar a sus hijos y no pueden estar en paz por el temor a ser encontradas, expresó en un comunicado.

ENCABEZA HIDALGO ROBO DE COMBUSTIBLE

Según datos de Fiscalía General de la República (FGR), el año pasado inició mil 33 carpetas de investigación en Hidalgo por delitos relacionados con la extracción, trasiego y venta de combustible robado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Si bien el organismo registra un decremento en el número de querellas respecto de 2019, cuando se reportaron mil 767, la entidad continúa en primer lugar de este delito.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), de 2019 a 2020 se han registrado 607 muertes violentas por rivalidad delincuencial en Hidalgo y el motivo es la pugna de tomas clandestinas para robo de hidrocarburo.