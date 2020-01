Hidalgo, vulnerable al robo de combustible por la cantidad de ductos que lo recorren: Fayad

Mientras existan ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a lo largo de tantos kilómetros y que no estén revestidos o protegidos, Hidalgo permanecerá vulnerable al robo de hidrocarburo.

Así lo señaló Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que la entidad sigue a la cabeza por sustracción ilegal de combustible en el país.

Ante tal fenómeno, llamó a la población e instituciones a redoblar esfuerzos en dos vertientes; la primera, preventiva: “Decirle a la ciudadanía que no puede participar en esta actividad”. La segunda: “Aplicar todo el peso de la ley a quienes se les detenga practicando este delito”, indicó.

Lo anterior lo dijo a dos días de que se cumpla un año de la tragedia ocurrida en la comunidad San Primitivo, municipio Tlahuelilpan, donde perdieron la vida 137 personas y otras resultaron heridas por la explosión de un ducto de Pemex.

“Daremos un pronunciamiento al respecto. Yo creo que esto no se nos debe olvidar, fue una tragedia que marcó la historia del estado”.

Insistió a la población “que cuando vea una situación de estas (ducto picado) debe alejarse y reportarlo, no acercarse, pues tratar de llevarse gasolina le puede costar la vida, debemos tomar esa enseñanza que nos dejó Tlahuelilpan”.

A cuatro meses y medio de que se renueven las 84 presidencias municipales, el gobernador del estado dejó en claro que no intervendrá en las elecciones, pues es un tema que le corresponde desahogar a los partidos políticos.

“Por las alcaldías ni tengo gallos ni me voy a meter. Voy a seguir haciendo el trabajo que me corresponde, que es gobernar, administrar y dar resultados y cuentas al pueblo de Hidalgo. Estamos haciendo giras a las comunidades y voy a seguir normal con mis actividades y no tendré tentaciones de meterme en un proceso electoral que debe correr limpio”, concluyó.