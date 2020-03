¡Histórico! IMSS realiza primer trasplante de hígado a bebé

Ciudad de México.- La pequeña Mia Nicole, de seis meses de edad, recibió un trasplante de hígado donado por su padre, lo que la convirtió en la primer paciente con un peso apenas arriba de los seis kilogramos en tener una cirugía de este tipo en la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El doctor Pierre Jean Aurelus, Jefe de la Unidad de Trasplantes Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, indicó que en la intervención quirúrgica de la menor, que se realizó el 14 de enero, participó un grupo de 20 profesionales de la salud, entre cirujanos, anestesiólogos y personal de enfermería especialista, que se complementó con laboratoristas y médicos de terapia intensiva, cuyo esfuerzo permitió dar de alta en un mes a la paciente.

Indicó que la bebé padecía atresia de vías biliares y hepatitis de células gigantes, ambas catalogadas como 'enfermedades raras' que le provocaron inflamación del hígado, obstrucción de los conductos biliares y cirrosis; los tratamientos para ayudar a su hígado no estaban dando el resultado esperado y de no recibir el trasplante, la expectativa de vida de la bebé no superaba un mes.

El IMSS detalló que el papá de Mia Nicole, el señor David Urbina de 29 años de edad, tomó la decisión de donar una parte de su hígado para que le fuera colocada a su hija, con el conocimiento de que ambas cirugías implicaban un riesgo, en particular la de su bebé.

Cuando nació, nació bien; a través de los días que fueron pasando su salud cambió, llegué al Seguro de Veracruz y ahí me la trataron, pero fue diferente la capacidad que tienen aquí, hay mucha especialidad y tienen muchos recursos, buenas especialidades y unos buenos médicos de cirugía y trasplante, que tienen la capacidad para hacer esto y más. Hoy afortunadamente me tocó a mí y a mi hija que nos hicieron el trasplante".

La señora Olga Adriana Narváez, mamá de Mia Nicole, recordó que al mes de nacida el color de los ojos de su bebé se tornó amarillento, un pediatra le recomendó baños de sol, pero al tercer mes sin mejoría, acudió a su clínica familiar en Veracruz, donde internaron a su hija durante una semana y fue enviada al CMN Siglo XXI.

Le hicieron una biopsia y salió con que ella necesitaba un trasplante y la verdad es un caso muy fuerte, pero todo salió bien. Me voy muy contenta de este hospital y dándole las gracias a Dios y a todos, a un gran equipo que tiene este Seguro, de médicos y enfermeras."

Respecto al trasplante que realizaron especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI, fue el primero en su tipo en la historia del IMSS.

El doctor Pierre Jean Aurelus explicó que esta cirugía significó un importante reto, pues la experiencia y literatura internacional señalan que es preferible realizar un trasplante de hígado a un paciente a partir de los 10 kilogramos; con menos peso, se eleva de manera significativa el riesgo.

Añadió que una cirugía como la efectuada a Mia y a su papá tiene un costo de alrededor de un millón de pesos en insumos para el trasplante, y si a esto se le suman medicamentos y el tiempo de hospitalización que ambos requirieron, se incrementa a un aproximado de tres millones de pesos en total.