Hombre hojalata genera sonrisas para ganarse la vida en Pachuca

Raúl trabaja estático, casi inerte y no, no se trata de un funcionario público. Raúl está bajo los rayos del sol, caracterizado como estatua humana. En este mes patrio usa el disfraz de Adelita sin olvidar su cubrebocas para complementar el atuendo de las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana y fueron fundamentales para el movimiento.

Ataviado con vestido, cananas cruzadas, guitarra, trenzas, un botecito para las propinas y una bandera de México en la punta de su sombrero, se alista para trabajar en la zona de topes de la central de abasto de Pachuca.

Nació en Toluca y ha viajado por todo el país con la labor única de “sacar sonrisas”, como dice él: “Nomás me falta visitar Los Cabos y Cancún para conocer todo”, presume con una sonrisa que se alcanza a percibir aun con el cubrebocas puesto.

Desde hace cinco años trabaja como estatua humana en ferias, así es como se gana la vida y lleva el sustento a su casa.

Ya conozco toda la República, pero mi esposa es de aquí y ya me quedé”. Sin embargo, la pandemia que ha afectado a todo el país también causó estragos en su economía, pues todo tipo de eventos masivos están prohibidos y no gana ni la mitad de lo que podía lograr antes del coronavirus.

Recorría todas las ferias: Ixmiquilpan, Tlahuelilpan, Tulancingo, Actopan, Pachuca, Pachuquilla y hasta en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Monterrey y Mazatlán, pero ahorita no hay cómo, he perdido como 70 por ciento de los ingresos que percibía antes”.

Las ganancias variaban dependiendo el día, pero solían ser suficientes para alimentos y algún otro pago. “Daba para comer y para gastos extras, pero ahora con el coronavirus apenas sale para los alimentos. Trabajo más horas y me llevo menos ganancia. Está más difícil así”.

Raúl ya se volvió conocido en ese cruce de avenidas, incluso hay personas que le dan dinero diario, pero como en todo, debe innovar para atraer las miradas. “Hay gente que ya me conoce y me da diario, pero hay otros más que ya me vieron así y tengo que cambiar de vestuario, si no ya no me dan”.

Tiene disfraz de soldadito de Toy Story, Sombrerero Loco de Alicia en el País de las Maravillas, futbolista, entre otros más, pero las fechas patrias ameritan el de Adelita.

Afortunadamente no le han tocado automovilistas ‘gandallas’ que le avienten el carro o lo agredan por la labor artística que realiza, asegura que la gran mayoría es amigable, aunque algunos otros sí le han gritado que se ponga a trabajar. Otro punto a tomar en cuenta es la afluencia en su lugar de trabajo.

Igual hay que lidiar con los autos, esquivar motos y camiones. Yo estoy viendo para un lado, pero debo andar volteando para cuidarme, librar carros, diablitos, gente que pasa… es todo un relajo”, dijo.

También lo llenan de elogios, le dicen que no cualquiera hace ese trabajo, que es muy bonito; eso lo motiva para seguir laborando estático a pesar de las dificultades.

Se llama contención de movimiento y es muy popular en España, a este arte urbano le dicen ‘la ranfla’. Es no moverse, solo respirar. Yo tengo más cosas para trabajar, pero aquí no se puede por todos los carros y también me tengo que mover, pero ¿qué se le hace? hay que trabajar”.

Mencionó que para quedarse quieto por largos periodos se necesita gran concentración: “empecé frente al espejo, es difícil porque tienes muchos pensamientos. Me quedaba algunas horas sin moverme, pero para mí ya se volvió fácil, es como manejar, ya lo haces sin pensar”.

Los artistas urbanos cada vez son más en la ciudad; malabaristas, bailarines, pintores, cantantes, equilibristas y estatuas vivientes trabajan diariamente en las calles principales de Pachuca y Raúl solo pide a la gente que sea feliz y disfrute.

Hay mucha gente que con esto saca adelante a su familia, otros pagan los estudios. Les da para mantenerse porque la vida te va dando cosas. De esto vivo, hago sonreír a la gente y el sacar una sonrisa en estas fechas tan difíciles, no cualquiera. A mí me saludan, se van felices y yo puedo llevar comida a la casa”.

Dijo que atrae más las miradas de los infantes y le da gusto sorprender a pequeños, a quienes tanta tecnología les ha quitado la facilidad de asombro por cosas comunes.

En esta época es más difícil llamar la atención de los niños, ya no les asombra nada. Casi todos me saludan cuando me ven o me dan una monedita. He escuchado que le preguntan a sus mamás: ‘¿Es hombre o mujer? ¿Qué es? ¿Por qué está pintado?’, me gusta que se sorprendan”, comenta.

Mientras no llueva estará en ese tope hasta las seis de la tarde, cuando decide retirarse, pero mientras tanto, saluda a todo aquel que le pita o lo voltea a ver, siempre con una sonrisa detrás del cubrebocas.