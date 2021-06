Hombre sale a pedir trabajo con su bebé en brazos y se vuelve viral

Una fotografía de un hombre con su bebé en brazos se volvió viral, pues el joven padre, de 34 años de edad, llamado Ariel Ustares salió a la calle acompañado de su hijo, con su curriculum para buscar trabajo.

Debido a que su fotografía se volvió viral, Ariel pudo conseguir trabajo, te contamos su historia.

Ángel Ariel y su esposa Laura, salían todos los días a las calles a pedir limosna para alimentar a sus dos hijos, de 3 años y 5 meses, pues no contaban con empleo para poder solventar los gastos, sin embargo Ángel no solía pedir dinero, sino la oportunidad de trabajar, por lo que ofrecía su curriculum.

Así todos los días, el hombre salía a la ciudad de Palermo, Argentina para encontrar trabajo, hasta que un día su suerte cambio y lo obtuvo.

Fue a inicios de junio, que Ángel, su esposa y el bebé se prepararon para enfrentarse al frío y ante la incertidumbre de no saber qué comer en el día a día. Una mujer, Sandra Tolosa, se acercó al hombre para conocer su historia, tomó una foto, la subió a las redes y esto lo ayudó a encontrar empleo.

“Ángel y su familia están en la calle. Vi su currículum junto al bebito de 5 meses y le pregunté que hacía. Llorando me contaba que es albañil y mecánico. No consigue trabajo. Quizás viralizando lo podamos ayudar. Me dijo que no quiere bajar los brazos por su hijo”, escribió Sandra en su publicación de Facebook.