Hombre se gradúa a los 37 años de abogado; manejaba una grúa mientras estudiaba

Argentina.- En redes sociales se dio a conocer la historia de un hombre de 37 años que logró terminar la carrera de Derecho. Mientras estudiaba trabajaba como operador de máquinas para poder sacar adelante a su familia.

El recién graduado compartió un mensaje en redes sociales refiriendo que los esfuerzos dan frutos y se volvió viral. también agradeció el apoyo de su lugar de trabajo y de la universidad.

Hoy me recibí de abogado, en medio de máquinas viales y de montaje, estudiando en una grúa, en un lagarto o una excavadora, pero de a poco lo logré. Agradezco primero que nada a mi familia, mi esposa y mi hijo que fueron el motor en este proyecto”, escribió.

Rubén Figueroa es originario de la ciudad General Güemes, al norte del país y afirmó que su familia fue la pieza más importante para convertirse en abogado. Cuando se enteró que iba a ser padre pensó en dejar los estudios pero su esposa lo alentó y también lo apoyo cuando se quedó sin empleo.

La carrera le tomó seis años concluirla pues se tomó más tiempo debido a que sus deberes laborales y familiares se lo pedían.

Me demoré más de la cuenta porque mi trabajo demanda 12 horas diarias, así que estudiaba para cada materia en los tiempos libres”, apuntó Rubén.

Por su parte, compañeros, jefes y profesores también brindaron su apoyo a Rubén e incluso en su lugar de trabajo, donde el internet no es de la mejor calidad por estar en la cordillera a casi cuatro mil metros de altura, realizó la exposición de su tesis, la cual fue calificada con un 8.77 que le permitió acabar con sus estudios.

Los docentes me apuntaron sus sugerencias y finalmente me calificaron con 8.77. Cuando escuché la nota, no lo podía creer”, dijo el hombre.