Hombre sigue regalando flores a su expareja y se vuelve viral

A través de la página de Facebook 'Love What Matters', un hombre de 39 años confesó que sigue teniendo detalles con su exesposa con el objetivo de darles un ejemplo a sus hijos sobre como se debe amar a una mujer.

Usuarios de redes sociales quedaron conmovidos tras conocer la opinión de Billy Fynn Gadbois acerca del trato que deben tener los involucrados tras un divorcio. Mencionó que su relación no se debe volver dolorosa ni ofensiva y que siempre debe existir un respeto.

Billy contó a los internautas que en los días especiales suele enviarle flores a la madre de sus hijos y que a veces no tiene que celebrarse algo en cierta fecha, igual le envía un armo para recordarle que aún le tiene cariño.

El hombre señaló que le molesta cuando le preguntan la razón de porque sigue teniendo detalles con su exesposa si ya no están juntos desde hace tiempo. El les contestó sus dudas.

Hoy es el cumpleaños de mi exmujer, por lo que me levanté temprano y compré flores, tarjetas y un regalo para que nuestros hijos se lo dieran; también los ayudé a hacerle el desayuno. Por lo habitual, la gente me pregunta ‘¿por qué diablos haces cosas por ella todo el tiempo?’. Eso me molesta, así que lo dejaré claro para todos ustedes: Estoy criando a dos hombres pequeños. El ejemplo que les dé, de cómo trato a su madre, dará forma significativa a cómo verán y tratarán a las mujeres y sus relaciones el día de mañana.

Creo que aun más en mi caso, porque estamos divorciados. Así que si ustedes no están modelando un buen comportamiento en las relaciones para sus hijos, deberían replantearse. Elévense por encima del problema y sean un ejemplo. Esto es más grande que cualquiera. Críen hombres buenos. Críen mujeres fuertes. Por favor. El mundo los necesita, ahora más que nunca.

También hubo quienes comentaron que su acto es digno de aplaudirse, ya que a pesar de las diferencias que tuvo con la mujer, aún sigue siendo respetuoso con ella, además de que es un buen padre.

