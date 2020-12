Hospitales privados que atienden Covid-19, sin cupo

De 20 hospitales privados que reciben pacientes con Covid-19, ayer sólo uno tenía cupo para una persona, se trata del Hospital de Cos, ubicado en la colonia Roma.

Unidades como el Centro Médico ABC Observatorio, Médica Sur, el Hospital Español de la Ciudad de México, Hospital Ángeles en sus sedes Roma, Interlomas, Pedregal y Santa Mónica, así como el Grupo Dalinde reportaron una saturación máxima.

“Por el momento no contamos con camas para atender a pacientes con coronavirus, tampoco con camas de cuidados intensivos, o que tengan ventilador mecánico”, respondió una recepcionista del Hospital Español.

En un recorrido por 20 centros, EL UNIVERSAL constató que ninguno contaba con camas para atender a pacientes que contrajeron el virus SARS-CoV-2, de éstos, en tres sólo atienden a pacientes que formen parte de convenios con la Secretaría de Salud (Ssa).

“Lamentablemente no tenemos cupo para recibir pacientes con Covid ni en los otros hospitales de la cadena que atienden a personas que se contagiaron del virus, estamos saturados desde hace dos semanas y es impredecible decir cuándo se desocupará una o más camas”, dijo Verónica, empleada del Hospital San Ángel Inn Universidad.

A diferencia de los hospitales públicos, afuera de los privados no se observa a personas en espera de noticias de sus familiares, tampoco la llegada de ambulancias solicitando un ingreso.

“Todo se hace por llamada, no puede llegar una ambulancia sin que nosotros sepamos, primero deben marcar para checar la disponibilidad, pero en estos momentos estamos llenos. La situación, comparada con hospitales públicos, es que los familiares a veces ingresan a las salas de espera que no son Covid y ahí se les da información sobre su paciente, o en algunas otras por teléfono, por eso en los alrededores no se ve gente, pero la saturación es máxima”, dijo una enfermera del área de Urgencias del Ángeles Pedregal, quien solicitó omitir su nombre.

En el Hospital Ángeles Roma no se brinda atención a pacientes Covid particulares, es decir, sólo pueden admitir en su área de Urgencias a personas que hayan sido referidas desde el sector público: “Por el momento no tenemos cupo y en caso de que se desocupe una o más camas, sólo se recibirán a pacientes referidos del IMSS, ISSSTE, Pemex o alguna otra institución pública, porque estamos sujetos al convenio con las autoridades de salud”, afirmó una empleada.

En esta situación se encuentran los hospitales Escandón y Obregón, este último que sólo atiende a enfermos de Covid que pertenezcan a las policías Auxiliar (PA) o a la Bancaria e Industrial (PBI).

El 17 de noviembre pasado, Jorge Alcocer, secretario de Salud, anunció que 50 hospitales privados apoyarían en la atención de pacientes Covid-19 en el país, lo que equivaldría a un aproximado de 150 camas.

Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, destacó que el sector privado tenía disposición para participar de manera activa en la contención y mitigación de las afectaciones por la pandemia de coronavirus.

Además de la saturación, las personas que han intentado ingresar a un paciente a una clínica privada, se han enfrentado al rechazo en caso de contar con un seguro de gastos médicos mayores, señalaron.

De los 20 centros médicos privados, en al menos 16 la primera pregunta que hacen en el área de admisión de Urgencias es: “Su paciente cuenta con aseguradora”, si la respuesta es sí, de inmediato dicen que no cuentan con camas, pero si se responde que sería paciente particular, aunque no haya cupo, el personal pide datos personales para informar en caso de que se abra un espacio.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), hasta el 27 de noviembre, 17 mil 36 personas solicitaron atención Covid con cargo a su seguro de gastos médicos, el costo promedio de atención fue de 387 mil 557 pesos.

En 59% de los casos superaron el costo promedio de 387 mil pesos por atención hospitalaria, en internamiento el promedio fue de 430 mil 423 pesos, mientras que en una Unidad de Cuidados Intensivos hay pacientes que alcanzaron una cuota de un millón 12 mil 517 pesos.

La AMIS informó que seis de cada 10 casos se registraron en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco.

El informe de AMIS incluyó que 30 mil 729 personas decidieron usar un seguro de vida, con un monto promedio de 217 mil 463 pesos por persona, en tanto que el caso de mayor monto ascendió a los 68 millones 520 mil 512 pesos.

Daniel Bandle, director de la aseguradora Axa en México, confirmó que hasta el 15 de diciembre, sólo un hospital mostraba disponibilidad para atender a personas que contrajeron el SARS- CoV-2, subrayó.