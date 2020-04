Hospitales serán rebasados si se incumple llamado a permanecer en casa: especialista

Profesionales de la salud en Hidalgo hicieron un llamado a la sociedad para que se quede en casa, pues el sistema médico puede ser rebasado en sitios con falta de insumos e infraestructura si no se respetan las medidas implementadas por autoridades sanitarias para contener el COVID-19.

Lo anterior, luego que el reporte de movilidad comunitaria presentado por autoridades federales dio a conocer que Hidalgo es uno de los estados del país que menos respetan el llamado a quedarse en casa, pues ocupa el último lugar debido al número de personas que aún salen a realizar compras y por entretenimiento, además que se encuentra entre las entidades que menos redujeron la movilidad en trabajos.

“Le digo a la población que en verdad hagan la cuarentena, este virus no respeta clase social ni raza. En la capital del estado se cuenta con un hospital de primer nivel, pero tenemos 84 municipios y no todas las instalaciones son de este tipo, no tienen medicamento e insumos, no solo en la entidad, en el país”, expresó un urgenciólogo, de nombre Omar, que trabaja por contrato en el Hospital General en Pachuca, en entrevista con AM Hidalgo.