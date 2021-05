Hugo Bonilla perdió una pierna hace 9 años; ahora se gana la vida con un balón

Desde muy temprano, antes de las 5:00 horas, Víctor Hugo Bonilla González sale de su casa en Zumpango, Estado de México, para llegar a Pachuca y buscar ganarse unas monedas a fin de dar alimento y sustento a sus dos hijas y esposa.

Tiene 39 años de edad y se dedica a hacer dominadas con un balón de futbol en semáforos de la capital hidalguense y otras ciudades desde hace siete años.

Hugo perdió su pierna izquierda hace nueve años y al no tener trabajo tuvo que encontrar una manera para sobrevivir y poder cuidar de sus hijas, así que decidió realizar esta actividad gracias a su gusto por el futbol.

En entrevista con AM Hidalgo, narró cómo ha sido su vida en los semáforos, no solo de la entidad, sino de otros estados a los que ha ido en busca de apoyo económico.

“Tengo dos hijas y no tenía trabajo, entonces comencé a hacer dominadas en los semáforos de Zumpango donde apenas y podía hacer diez. Después mi sentido aventurero me trajo a Pachuca donde perfeccioné la técnica”, comentó.

“Aquí me pongo en el bulevar Santa Catarina y en el bulevar Las Torres, que son los que más me quedan cerca, pero me he ido hasta a Puebla, Tlaxcala y Veracruz, no ando en un solo lugar”, agregó.

En cuanto al trato que recibe por parte de automovilistas, Hugo dijo que en ocasiones percibe un sentimiento de inseguridad, ya que varias veces le han cerrado las ventanillas de los automóviles al pensar que se acerca con malas intenciones.

Sin embargo, asegura que muchas otras personas le brindan una moneda para poder comprar alimento o cualquier artículo de primera necesidad que haga falta en su casa.

“Algunos me preguntan que por qué no fui limpia parabrisas, pero de esos ya hay muchos. A mí me gusta el futbol y por eso decidí hacer dominadas con el pie que me queda, eso y practicarle unos meses con las muletas, pero ya con el tiempo me salía natural”, dijo entre risas.

En un buen día, Hugo llega a ganar hasta 500 pesos, pero hay ocasiones en que apenas y obtiene dinero para el regreso a casa, lo cual hace que considere su actividad como “un volado”.

Tras seis o siete horas de jornada laboral, Hugo regresa a casa, cansado, pero con la alegría que le da ver a sus hijas y esposa, con quienes ve películas o habla de su día. Para Hugo, ellas son su motor y energía para levantarse a diario.