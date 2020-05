IMEF: propuesta de Morena para gravar el patrimonio no pasará

La propuesta de Morena de gravar el patrimonio de las personas y que el Inegi mida la desigualdad no prosperará, afirmó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).



Consideró además que para enfrentar el impacto económico de la pandemia causada por Covid-19, a México le saldría cinco veces más barato usar la Línea de Crédito Flexible (LCF) del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 61 mil millones de dólares que emitir un nuevo bono.



En conferencia de prensa, miembros del instituto dijeron que la propuesta del partido Morena contenida en el documento “El Bienestar social y la lucha contra la desigualdad pueden incidir en el Diálogo y el acuerdo nacional”, no comulgan con la política del Ejecutivo.



“La vemos con muy baja probabilidad de que se pueda aprobar a la luz de lo que ha pasado y lo que ha dicho el presidente”, manifestó el presidente del comité nacional de Estudios Económicos, Gabriel Casillas.



Refirió que gravar el patrimonio es una iniciativa que la hemos visto una y otra vez, no sólo por parte de Morena, sino de otros partidos cuando se presenta el paquete económico cada año.



Matizó que en 2017 en el libro de Andrés Manuel López Obrador sobre una Economía Moral que presentó en campaña, y el texto que publicó el sábado pasado, se deja claro que no se van a incrementar ni crear nuevos impuestos.



“No creemos que vaya por ese lado, también vimos otras medidas de Morena hace unos días por otro lado para enfrentar la pandemia que no fueron tomadas en cuenta”, señaló.



Respecto a que el Inegi mida la desigualdad, Casillas estableció que si bien no hay un buen cotejo de la riqueza y desigualdad en el país, tal vez en otra época pudo ser útil.



“La parte baja de la pirámide está bien medida, no hace falta, hoy con los registros fiscales es más que suficiente”, enfatizó.

Por su parte, el presidente del IMEF, Ángel García-Lascurain, dijo que estarán atentos ante las medidas de desconfinamiento.



Verán lo que las autoridades sanitarias señalen que se requiera hacer, pero advirtió que se debería cuidar siempre preservando la salud de las personas para poder reactivar la economía.



Respecto a la LCF del FMI, Gabriel Casillas destacó que sin duda es mejor activarla que endeudarse con un nuevo bono colocado en los mercados financieros internacionales que sería a tasas de interés más altas.



“Es una línea muy barata, con un pago anual”, afirmó.