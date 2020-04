IMSS reporta 39 contagios y 3 muertes en personal de salud por Covid-19

“Son 39 casos confirmados de los que tres personas lamentablemente fallecieron. En los tres decesos no se ha podido comprobar que haya habido exposición ocupacional, más bien que uno fue a través de un familiar que viajó al extranjero, el segundo ocurrió dentro del instituto, pero no en exposición ocupacional y por último, un trabajador jubilado, no había relación laboral y la fuente de contagio fue fuera de las instalaciones”, dijo Eduardo Robles Pérez, jefe de área médica de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS.

El funcionario mencionó que 21 casos se concentran en Coahuila y en dicha entidad dos médicos fueron los casos índice, sin embargo se desconoce cómo adquirieron el virus.

“De estos 21 casos, no ha habido ninguna defunción, la mayoría son ambulatorios, básicamente la fuente primaria del contagio son dos médicos que estamos en investigación y que no se sabe como contrajeron Covid-19. Derivado de estos dos, otros 19 trabajadores de salud de la unidad hospitalaria resultaron positivos, ninguno tiene complicaciones”.

Explicó que el hecho de que se presenten casos entre profesionales de la salud que laboran en el IMSS no implica que sean exposiciones ocupacionales, “un riesgo de trabajo se caracteriza porque el contagio, fue derivado, por motivo o ejercicio de trabajo, en este caso, para estos tres que fallecieron no se comprobó esta situación y en el caso de los dos médicos que fueron casos índice, estamos en investigación para ver si hay exposición dentro del instituto”.

Robles Pérez anunció que mañana viajará a Coahuila para reunirse con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, a fin de realizar una conferencia de prensa y explicar cuáles son las estrategias en cuanto a medidas sanitarias que deben llevarse a cabo en el Hospital General de Zona número 7.

Sobre el brote en Coahuila, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió una disculpa pública luego de que ayer negó que existieran contagios en dicha unidad médica.

“Mencionaron que había 17 personas, trabajadores de la salud, afectadas, eso es cierto, pero yo mezcle dos elementos y atribuí este brote a la infección fuera de esta unidad de salud y la atribuí a consulta médica privada, le pido disculpa a los habitantes de Monclova que estaban molestos por este comentario, el brote es cierto, pero la atribución fuera de la unidad es un error, ofrezco una disculpa pública”.