Identifican a taxista agresor, STCH interpone denuncia en su contra

La dirección jurídica del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) presentó denuncia penal contra Angel V. presunto taxista que agredió a una mujer en Pachuca, además inició el procedimiento correspondiente para revocarle su tarjetón.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) informó que el área jurídica interpuso la denuncia por hechos posiblemente constitutivos de delito ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la subprocuraduría de atención a derechos humanos, dando origen a la carpeta de investigación 12-2021-07410.

También detalló que inició el procedimiento correspondiente bajo el número STCH/DJ/378/2021, a través de su dirección jurídica por lo que de manera urgente citó a la concesionaria Y.Y.G.R., quien corroboró que el vehículo era de su propiedad, y colaboró para contactar al conductor para solicitarle la devolución de su unidad.

Por ello, la dependencia inició la revocación definitiva del tarjetón registrado a nombre de A.V.P. ante el STCH, por lo que no podrá volver a fungir como conductor del transporte público. Personal notificador acudió al domicilio del taxista para informarle personalmente la revocación; sin embargo, la persona que atendió no recibió el documento por no estar autorizada.

Además, indicó que de acuerdo con las facultades que la Ley de Movilidad y Transporte otorga a la STCH, aplicó a la concesionaria una sanción por 40 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), equivalentes a 3 mil 584.8 pesos.

El 12 de julio un hombre golpeó a una mujer a bordo de un taxi, hechos que fueron grabados por una cámara de seguridad, cuyo video circuló en redes sociales.