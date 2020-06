Identifican al hombre que sale desnudo a la calle; también enviaba videos íntimos

Ciudad de México.- Después de que se volvieran virales unas imágenes que circulan en redes sociales en donde muestran como un hombre rompe la cuarentena por coronavirus (Covid-19) y sale a la calle desnudo para acosar a jovencitas, la autoridad ha identificado al sospechoso pues también envía videos sexuales a sus víctimas.

Según información de la página de Facebook, La Voz de Azcapotzalco, el hombre fue captado mientras acosaba a una mujer en calles de la colonia Clavería, en la Alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el sujeto desciende desnudo de un vehículo Sedan color vino y persigue a las mujeres que transitan por la zona.

Así mismo, la Fiscalía General de Justicia busca al exhibicionista y acosador de mujeres serial que opera al norte y poniente de Ciudad de México.

Se trata de un joven llamado Eduardo, de 34 años de edad que supuestamente se dedica a tatuar, es profesor de una universidad de paga pero está relacionado con unos 20 ataques a mujeres desde marzo de este año.

El joven grabó un video donde se ve una agresión, pero tras mandarlo a otra víctima que lo denunció, el material quedó en manos de las autoridades.

El acoso también se da por mensajería instantánea y redes sociales. El sospechoso envía videos donde aparece desnudo o teniendo relaciones con otras mujeres que al parecer ignoraban que estaban siendo grabadas y que los videos eran enviados a más víctimas.

Yo lo conocí por otro amigo, el cual me lo presentó porque quería hacerme un tatuaje, me lo presentó y ahí yo le di mi número telefónico para pedirle que me enseñara algo de su trabajo, lo cual primero fue amable y atento, pensé que porque era una clienta más, pero empezó a ser insistente en mandarme mensajes, decirme cosas”, dijo víctima del acosador.