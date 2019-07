Identifican focos rojos de acoso contra mujeres en transporte público de Pachuca

Al menos tres focos rojos para acoso de mujeres en el transporte público en Pachuca detectó la activista Pamela Álvarez Tovar, por lo que dio a conocer que presentaron a los legisladores de la Comisión de Movilidad en el Congreso local, una propuesta para tipificar el acoso y la violencia en el servicio colectivo.

Según la integrante del Frente Nacional por La Paz, es necesario que desde la Cámara de diputados se trabaje en castigar este tipo de violencia que sufren las mujeres a diario.

Denunció que hay sitios de internet donde alientan a la violencia: “Ustedes saben que ya hay páginas en redes sociales como: ‘Arrimones consensuados Tuzobús’ y ‘Arrimones Tuzobús’”.



Precisó que la organización a la que pertenece detectó que las zonas donde hay mayor incidencia de este tipo de delitos son Zona Plateada, Tecnológico de Monterrey y Prepa Uno; en estos lugares, dijo, se han detectado depredadores que esperan a las mujeres para verlas y fotografiarlas.

TOCAMIENTOS

Los incidentes más comunes que reportan las víctimas son roces, seguimientos y tocamientos, señaló, por ello buscarán contactar al secretario de Movilidad para que envíe personal de seguridad a dichos puntos.

Resaltó que esta propuesta fue presentada a la Comisión de Movilidad en el Congreso de Hidalgo, además de que han lanzado una campaña en redes sociales con dos hashtag con los cuales las mujeres pueden etiquetar sus denuncias: #MujeresTomandoElTransportePublico y #LibresDeAcosoSexual.

Pamela Álvarez resaltó que el transporte no es seguro: “Hay estaciones (del Tuzobús) que son muy peligrosas, como la del Centro de Justicia, debería ser lo contrario, pero no lo es”.



“Queremos que entiendan los hombres que ellos no viven este tipo de situaciones de acoso, ellos no se preguntan en la mañana qué usar, si usar escote o no por el calor, ellos solamente usan lo que les hace sentir cómodos y sin problema”, concluyó.