Iglesia católica no repartirá cartilla moral de Andrés Manuel López Obrador

La iglesia católica no fue considerada para repartir la cartilla moral del gobierno federal y aunque así hubiera sucedido, no habría participado porque el trabajo debe ser de fondo, no sólo como repartidores de propaganda, advirtió el obispo de Tula, Juan Pedro Juárez Méndez.

El religioso puntualizó en entrevista con AM Hidalgo que el simple hecho de recibir una cartilla moral se asemeja a obtener propaganda de las casas comerciales, el que quiere la ve y el que no, la desecha o la archiva.

El trabajo es más de fondo, es formar la conciencia de las personas, trabajar por el bien común, por el respeto a los demás, en la solidaridad como criterio para no caer en individualismo o en buscar nuestros propios intereses”.

"La iglesia siempre ha hecho un trabajo de fondo y está bien que el gobierno tenga interés en sumarse, pero la cartilla moral es solo una herramienta, se necesitan retomar los valores desde el fondo, eso podría ser a través de la Secretaría de Educación Pública y las escuelas”, dijo el obispo de Tula.

¿Cuántas de las personas que reciban esta cartilla la van a leer, la van a estudiar, la van a profundizar y la pondrán en práctica? No es que sea escéptico, pero no deja de ser una herramienta, una propuesta respetable del gobierno que está interesado en el trabajo, que es de toda la sociedad, pero debe ir al fondo”.

De acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador la Cartilla Moral tiene la finalidad de promover una forma de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la Patria y a la humanidad. Se trata de un ensayo redactado en 1944 por el escritor mexicano, Alfonso Reyes.