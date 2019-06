Impacto negativo al campo sería visible en un año: CNC 

La aplicación de políticas erróneas en el campo y el recorte presupuestal de más de 6 mil millones de pesos, tendrán impacto negativo que podrá ser visible dentro de un año, consideró el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Alejandro Ramírez Furiati.

De acuerdo con el líder campesino, hay entidades que el Gobierno federal ha olvidado en las políticas públicas, como son las del centro del país, incluido Hidalgo, que no fue considerado para ningún proyecto.

Indicó que el sur sureste del país ha sido beneficiario de la mayor parte de los programas, como el de maíz, fertilizantes, así como ganadería, todos estos han sido enviados a esas entidades, especialmente a Tabasco.

Esto, sumado a los recortes de 6 mil 600 millones de reducción al campo es una agresión total, acusó.

El líder campesino consideró que el impacto negativo de estas políticas y la reducción de presupuesto se podrán ver en un año y las condiciones, adelantó, serán de mayor pobreza para el sector campesino.

El Gobierno se ha equivocado en todas las acciones implementadas en el sector primario, “si no nos da, que no nos quite. Repito hay programas que quitaron y pusieron otros, pero hay ejemplos como en el de crédito a la palabra para el ganado, que son para el sur sureste, también los frutales y maderables, biofertilizantes, igual, casi todo para Guerrero”.

Señaló que es absurdo que se envíen mil 500 millones de pesos en ello, “qué van hacer, ¿fertilizar las playas?”. Esto es un asunto que cobrará una factura en un año, consideró.