Impedir despenalización del aborto tendrá costo electoral para Baptista: Marea Verde

Integrantes de Marea Verde Hidalgo le recordaron al diputado local con licencia Ricardo Baptista González que en meses pasados negó a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos al abstenerse de votar la despenalización del aborto, y que le cobrarán esta postura en las urnas ahora que aspira a la candidatura por la alcaldía de Tula.

En esta situación también se encuentran los legisladores morenistas Jorge Mayorga, José Antonio Hernández Vera y Humberto Veras Godoy, quienes votaron contra la iniciativa para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y ahora buscan candidaturas para las presidencias municipales.

Ayer, sábado, Marea Verde Hidalgo inició sus actividades en Tula, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo (8M), y del paro nacional programado para mañana, lunes; posteriormente integrantes de la organización se movieron a Tizayuca, para terminar la jornada en Tulancingo.

Reunidas en las inmediaciones de las maxiletras “Tula”, en este municipio, las participantes colocaron pañuelos con colores alusivos al movimiento feminista, lonas con consignas, ofrecieron información gratuita sobre derechos sexuales, reproductivos y métodos anticonceptivos; además, colocaron una pinta alusiva al 8M.

Recodaron que debido a los ocho asesinatos de mujeres por razones de género registrados en Tula entre finales de 2012 y principios de 2013, esta demarcación es considerada zona feminicida, por lo que en esa ocasión solicitaron a las autoridades emitir la alerta correspondiente.

También efectuaron un llamado para aspirantes a dirigir las presidencias municipales en la zona, específicamente a Ricardo Baptista González, quien el pasado viernes registró su intención de obtener la candidatura por el ayuntamiento de Tula con Morena.

Ricardo Baptista, el 12 de diciembre (2019) tú les negaste el derecho a las mujeres a decidir. No es digno del voto de las mujeres y si no ha tenido la inteligencia de revisar las estadísticas de quiénes votan, pues entonces no sabe que nuestro voto está ahí. Era su obligación (respaldar la despenalización del aborto), no está en el Congreso de gratis”, manifestaron.