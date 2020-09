Impedirá Morena que Alejandro Olvera y Roxana Montealegre impongan candidata en Mineral de la Reforma

La dirigencia de Morena en Hidalgo no permitirá que el representante electoral Alejandro Olvera Mota y su esposa, la diputada local Roxana Montealegre Salvador, ambos integrantes del grupo universidad, decidan quién ocupará la vacante en la candidatura a la presidencia municipal de Mineral de la Reforma.

Así lo señaló Carlos Mendoza Álvarez, secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Hidalgo, quien también pedirá la reestructuración de la planilla en la cual la legisladora local impuso a su hermano Germán Montealegre, y a su asistente personal Joel Esteban Nieto Ricarte, en la fórmula de sindicatura.

Leer también: Entran en planilla por Mineral de la Reforma hermano y asistente de Roxana Montealegre

Para ello, solicitarán a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Morena que el proceso de la selección de candidata, luego que la diputada Areli Maya renunció a la postulación, se realice junto con las dirigencias estatal y municipal de Mineral de la Reforma, y se dé un acuerdo político para tener un perfil competitivo.

Además: Esposa de Raúl Camacho abandona candidatura de Morena, confirma IEEH

"Ahora sí ya no vamos a permitir que ellos decidan quién será la candidata, tampoco que vuelva a suceder lo que pasó en la designación de la candidatura. Su propuesta (Areli Maya) no fue en consenso y trajo muchos conflictos en Mineral de la Reforma, municipio prioritario para la cuarta transformación", dijo Carlos Mendoza en entrevista con AM Hidalgo.