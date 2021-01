Impedirá alcaldía puestos no esenciales en tianguis de Pachuca: comerciantes

Los establecimientos no esenciales de los tianguis de Pachuca no deberán instalarse durante las próximas tres semanas, anunciaron comerciantes del centro histórico, luego que no lograron convencer a las autoridades que les permitieran reabrir sus locales.



Después de sostener una reunión con autoridades capitalinas, locatarios explicaron fuera de la casa Rule que la reapertura será gradual.



Dicha reapertura será lunes, miércoles y viernes, informaron los comerciantes, quienes solicitan piso parejo entre todos los locatarios.

