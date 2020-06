Impiden paso a cobradores de Coppel y Elektra en comunidades de Huejutla

Por falta de empleo y solvencia económica para pagar sus adeudos con las tiendas Coppel, Elektra y Compartamos Banco de Huejutla, vecinos de cuatro localidades de ese municipio acordaron no permitir el ingreso a cobradores de dichas empresas.

Lo anterior puede leerse en mantas que colocaron en los principales accesos a las comunidades Santa María, Chalahuitzintla, Tepeixpa y Tlamaya Tepeíca, todas de Huejutla.

Al respecto, el delegado de Tepeixpa recordó que, previamente, en una carta solicitaron a los representantes de dichas empresas que esperaran durante un tiempo los abonos mensuales y semanales por parte de vecinos, pues durante la contingencia sanitaria no hay trabajo para solventar las deudas.

Dijo que al no recibir respuesta y con la falta de fuentes de ingreso para cubrir sus abonos, en asamblea general de vecinos decidieron impedir el paso a cobradores de las tres empresas a las comunidades referidas.

Aclaró que su intención es pagar por completo sus deudas; sin embargo, reiteró que por falta de trabajo no podrán hacerlo durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria por COVID-19.

"Ojalá y nos entiendan, no nos negamos a pagar, simplemente en este momento no podemos porque no hay trabajo, la pandemia nos ha dejado sin dinero", comentó.