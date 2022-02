Impugnan exconsejeros del IEEH resolución del INE que los destituyó

Tras la remoción ordenada por el Instituto Nacional Electoral (INE) de la consejera presidenta y un consejero electoral del IEEH, ambos, Guillermina Vázquez Benítez y Francisco Martínez Ballesteros, impugnaron la resolución emitida el 31 de enero de 2022, con la acumulación de tres juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano.

De acuerdo con los estrados electrónicos del INE, la exconsejera presidenta interpuso dos juicios identificados con los expedientes INE/JTC/7/ 2022 e INE-JTC/8/2022; uno donde impugna la resolución del consejo general del órgano nacional por el que fue removida de su cargo, y otro contra la negación de suspender la tramitación del procedimiento de remoción.

Además, el exconsejero electoral interpuso el juicio con expediente INE-JTG/9/2022 donde también impugna la resolución con número INE/CG49/2022 sobre la remoción a su cargo, ya que considera que no tuvo ninguna responsabilidad en las fallas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de 2020, ni en la contratación de la empresa.

En entrevista, Francisco Martínez, exconsejero del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) dio a conocer que el pasado 4 de febrero interpuso la impugnación que actualmente está en los estrados del INE, quien turnará el recurso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Recordó que el contrato de la empresa Megaweb encargada del PREP 2020, no forma parte de sus funciones, por lo que no tuvo injerencia en la contratación, ya que fue el comité de adquisiciones y la presidencia del instituto quien seleccionó y avaló a esa empresa.

De acuerdo con su relato, la empresa no presentó anomalías sino hasta los simulacros del PREP, primero el 27 de septiembre de 2020, cuando Megaweb informó un problema de naturaleza técnica para atender, por lo que solicitó redoblar esfuerzos porque no podían estar expuestos por un incidente de esa naturaleza.

“En lo particular mi apreciación respecto de mi trabajo es que mientras no advertimos ningún peligro se trabajó con normalidad, una vez que ya empezaron los retrasos le exigimos, vimos la opción B de que alguien más se encargara, no era viable y me avoqué a exigirle junto con otros tres compañeros, a la empresa”, recordó.

Señaló que el hecho de que no haya funcionado el programa no tiene algún elemento de responsabilidad a su persona, “y esa es la razón por la que mi postura en la resolución es de impugnarla a efecto de que se valore esto que expreso como un elemento en el que no tendría yo que tener ninguna responsabilidad”.

