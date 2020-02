Impugnan indígenas negativa de registro de candidaturas independientes

Oscar Gabriel Meneses Vera, apoderado legal de la asociación civil “Gubernatura Pluricultural de los Pueblos del Estado de Hidalgo”, impugnó la negativa de registro de candidatos independientes a municipios.

Puedes leer: Registró asociación civil indígena seis aspirantes a candidaturas independientes

Esto luego que el pasado 12 de febrero, a través del acuerdo IEEH/CG/011/2020, el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo dio por no presentada la manifestación de intención de aspirar a seis personas por falta de requisitos.

A través del juicio TEEH-JDC-019-2020, el representante legal indígena apuntó que con dicha resolución, el organismo electoral fue omiso de garantizar la constitucionalidad y legalidad de sus representados.

En el acuerdo antes citado, el instituto dio por no presentadas las manifestaciones de intención de seis aspirantes a candidatos independientes, ya que “en un primer momento fueron requeridos para subsanar diversas omisiones de los requisitos, y una vez vencido el plazo para su cumplimiento y dado que los mismos no fueron atendidos, se da por no presentados”.

Estos seis exaspirantes enlistados en el acuerdo son: por el municipio de Francisco I. Madero, Eloy Escamilla Orta; Ixmiquilpan, José Cortes Xaxni; San Bartolo Tutotepec, Cándido Velazco San Agustín; Tepeapulco, Pedro Enrique Greez; Tepeji del Río, Cipriano Reyes Altamirano, y por Tulancingo, Andrea Saraí Rodríguez Hurtado.

El juicio fue turnado a la ponencia del magistrado electoral Manuel Alberto Cruz Martínez.