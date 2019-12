Impugnará Nueva Alianza Hidalgo descuento a sus prerrogativas

El partido local Nueva Alianza recurrirá a otras instancias para controvertir el acuerdo del Instituto Estatal Electoral (IEE) donde se ordena la retención de 159 mil pesos 439 pesos por concepto de remanentes.

Así lo anunció Sergio Hernández Hernández, representante electoral del partido turquesa en Hidalgo quien justificó que esa ordenanza se antepone al actual proceso de liquidación del extinto partido nacional Nueva Alianza.

Ese dinero se originó cuando aún tenían vigencia como partido nacional, por lo tanto, el representante consideró prudente esperar a que concluya la liquidación y si sobra dinero, cubrir de ahí el remanente sin afectar las prerrogativas.

“Lo lógico es esperar a que concluya la liquidación para que al final, con los recursos que queden, saldar las cuentas pendientes; así, nosotros asimilamos con mucho gusto lo que tuviera que responder económicamente”, señaló.

La retención económica, directa a las prerrogativas actuales que devenga Nueva Alianza Hidalgo, corresponden a recursos que no utilizaron o no pudieron comprobar por concepto de bonificación para actividad electoral.

De igual forma tiene que ver con el financiamiento de campañas no ejercido durante las elecciones de diputados locales del año pasado. La inconformidad se interpondrá ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH).

“Para nosotros es una cantidad pírrica, no es gravoso. Pero no debe ocurrir en la forma y en los tiempos, así fueran 500 pesos no debieran ser, así lo consideramos nosotros. Es una acción de legalidad”, expresó Sergio Hernández.