Impugnará Obrador suspensión de 'mañanera' en Hidalgo y Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de suspender la transmisión de las conferencias matutinas en Coahuila e Hidalgo, donde habrá elecciones en octubre.

No estoy de acuerdo porque esto no es propaganda, es información y también ya presentamos nuestra queja sobre este tema”, dijo el mandatario en la comparecencia de este miércoles.

“Si estuviese yo llamando a votar por un partido o por un candidato… Pero aquí se tocan temas generales, se informa. Entonces, hay que analizar este asunto, si es una intromisión al proceso electoral, si realmente se concibe o se puede considerar como propaganda, pero analizarlo para que se resuelva bien”.

El presidente también cuestionó que el INE haya ordenado retirar el spot de su informe de gobierno donde alude al papa Francisco.

Vamos a hacer caso. Ya se tomó la decisión de bajar el mensaje para obedecer, pero bajo protesta y presentado a la instancia superior nuestra queja, que sería el tribunal".

Dijo que si bien el pontífice es líder religioso, también es un jefe de Estado. “Es el colmo. Es que me llama la atención, porque hablé de conservadores. No les gusta… que yo llame a nuestros adversarios conservadores. Entonces ¿cómo los voy a llamar? Porque no son liberales, tampoco progresistas. Vamos a ver esto, porque están queriendo censurarnos”.