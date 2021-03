Impugnarán revocación de dirigencia de Morena en Hidalgo

La presidenta, el secretario general y la secretaria de organización continuarán al frente de los trabajos en Morena Hidalgo, en tanto se resuelvan las impugnaciones que se interpondrán, informó el presidente del Consejo Estatal Andrés Caballero Cerón, luego de la revocación de la convocatoria de la que derivó la designación del comité estatal.

Tras la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena en la que revoca la convocatoria emitida el 28 de diciembre de 2020 y sus efectos jurídicos, el presidente del Consejo Estatal dio a conocer que impugnarán dicha resolución.

Detalló que tanto él que es el titular del Consejo Estatal, como los integrantes del comité de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Hidalgo, respetan la resolución del organismo nacional, no obstante interpondrán los procedimientos jurídicos correspondientes ante las mismas instancias jurisdiccionales internas del partido.

En tanto, dijo, los integrantes del comité continuarán trabajando con lo planeado y trazado en el marco del Plan Nacional de Organización del Comité Ejecutivo Nacional.

Al final del día no vamos a dejar que el partido quede sin dirección política en el estado. Hay quienes le apuestan a inmovilizar al partido, situación que no pasará, ya que no puede funcionar un partido sin sus cabezas”, refirió en entrevista para AM Hidalgo.